Juventus-FC Nantes : Massimiliano Allegri se méfie du FCN

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 05:02

L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a évoqué le match de jeudi contre le FC Nantes en conférence de presse. Il se méfie du FCN.

Le FC Nantes est en déplacement en Italie pour affronter la Juventus, en 16e de finale de la Ligue Europa, jeudi soir à 21h. Les Canaris sont privés de leur nouvel attaquant Andy Delort, touché au genou. Frappé par un deuil familial, Ignatius Ganago est aussi absent à Turin, tout comme Quentin Merlin, souffrant des adducteurs. Le FCN espère un résultat positif contre la Vieille Dame, en difficulté en ce moment, avant le match retour à la Beaujoire, le 23 février prochain.

Lors son passage devant les médias, Massimiliano Allegri a avoué se méfier du FC Nantes, surtout que son équipe traverse une période creuse. « Les Français ont des équipes physiques. Nantes n'a perdu qu'une seule fois (depuis le 28 décembre, ndlr) face à Marseille. L’équipe à des joueurs qui ont de la technique et de la vitesse devant eux », a-t-il prévenu. « C’est une passe en 180 minutes. Demain, il nous faut les bases pour partir avec une bonne avance au match retour », a indiqué le coach de la Juventus.

Gleison Bremer : « Le FC Nantes est une équipe ordonnée »

Présent également en conférence de presse, Gleison Bremer, défenseur de la Juventus, a déclaré au sujet des Canaris : « On a vu les temps forts, c'est une équipe ordonnée, ils jouent bien, le foot français c'est généralement comme ça. Il faut se sentir bien, bien mettre la phase défensive. » Notons que la Juve est 9e de Serie A avec 29 points en 22 matches disputés. En Ligue 1, le FC Nantes est 13e avec 28 points, après 23 journées.

Selon Massimiliano Allegri, l'international français Paul Pogba et l'ancien attaquant de l'OM, Arkadiusz Milik, sont incertains. « Milik n'a pas encore récupéré. On espère l'avoir le plus tôt possible. Il s'est entraîné avec l'équipe ce matin, mais il est encore en retard. Paul doit être évalué jour après jour. »