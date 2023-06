Après Christophe Galtier, qui a avoué que Lionel Messi va jouer son dernier match avec le PSG ce samedi, le coach du Barça a livré une confidence sur son avenir.

Mercato PSG : Galtier officialise le départ de Lionel Messi

Interrogé en conférence de presse jeudi après-midi, Christophe Galtier a ouvertement annoncé que Lionel Messi va disputer son dernier match au Parc des Princes ce samedi contre le Clermont Foot. « Ce fut un privilège de pouvoir entraîner le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes, j'espère qu'il sera accueilli de la meilleure des façons », a notamment déclaré l’entraîneur du club de la capitale française.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi ne devrait donc pas faire partie de l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et alors que son nom est annoncé un peu partout aux quatre coins du monde, le septuple Ballon d’Or devrait annoncer sa décision concernant son prochain club dans les jours à venir, à en croire son ancien coéquipier Xavi Hernandez, coach du FC Barcelone.

Xavi : « Lionel Messi décidera la semaine prochaine »

Sauf énorme surprise, Lionel Messi va quitter les rangs du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Selon plusieurs sources, l’international argentin va rejoindre son vieux rival Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, où le club d’Al-Hilal lui proposerait un salaire de 500 millions d’euros par saison.

Aux États-Unis, l’Inter Miami de David Beckham serait aussi très déterminé pour récupérer la star argentine cet été. En Europe, le FC Barcelone ne se cache plus et aimerait voir son ancien capitaine revenir pour terminer sa carrière en Catalogne. À la faveur d’une interview accordée à Mundo Deportivo, Xavi Hernandez a révélé que Messi va prendre sa décision concernant son avenir la semaine prochaine.

« Il m’a dit qu’il allait prendre une décision la semaine prochaine et que nous devons le laisser tranquille. Au bout du compte, si nous parlons de Leo tous les jours, encore et encore, je ne pense pas que cela l’aide non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. C’est lui qui décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes ici, il n’y a plus de débat », a confié Xavi Hernandez ce vendredi.