Alors que le prochain mercato estival ouvre ses portes dans huit jours, l'AC Milan prend contact pour un taulier du RC Lens.

Des contacts entre Kevin Danso et l'AC Milan

Véritable taulier de la défense lensoise cette saison, Kevin Danso suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger. Titulaire à presque tous les matchs du RC Lens, le défenseur autrichien a été récompensé par une place dans l'équipe type de cet exercice 2022-2023, et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Il y a quelques semaines, un intérêt de Naples et de l'AC Milan avait été révélé, et les choses semblent s'accélérer ce vendredi.

Selon les informations divulguées par Foot Mercato, les Rossoneri seraient passés à l'action pour le joueur de 24 ans, avec une prise de contact mentionnée entre les deux parties. Autre précision faite par le média, la Fiorentina aurait débarqué sur le dossier, même si cette option paraît beaucoup moins probable en vue des soucis économiques rencontrés par la Viola, ainsi que le projet sportif beaucoup moins attirant que celui du Milan.

Kevin Danso, un départ inévitable au RC Lens ?

Toujours sous contrat jusqu'en juin 2026, Kevin Danso n'a toujours pas prolongé son contrat, et le voir rester encore une année supplémentaire paraît illusoire. Le jeune défenseur est suivi de très près en Italie, et de très belles offres devraient arriver prochainement sur la table des dirigeants lensois. De plus, il n'a jamais caché son ambition de jouer au plus haut niveau pour gagner des trophées, comme il l'avait déclaré il y a quelques mois dans une interview accordée à Kicker.

"Quand on est footballeur professionnel, on rêve de remporter des titres et de grands succès. J’ai beaucoup d’objectifs personnels, je veux jouer au plus haut niveau et je crois que je peux le faire. Je travaille dur chaque jour pour que cela se produise à un moment donné. Pour le moment, Kevin Danso est toujours un joueur du RC Lens, mais il est fort à parier que le déplacement à Auxerre est son dernier match joué avec les Sang et Or.