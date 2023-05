Vu l’intérêt suscité par les joueurs du RC Lens et leur entraîneur, Arnaud Pouille a rapidement réagi pour rassurer au sujet du mercato estival.

Mercato RC Lens : Franck Haise s'inquiète pour les éventuels départs

En plus de Franck Haise, convoité par l'OM, l’OGC Nice et Brighton en Premier League, le capitaine Seko Fofana, le buteur Loïs Openda ou encore Kevin Danso sont très sollicités au RC Lens, avant l’ouverture du mercato estival. L’entraîneur des Sang et Or n’est également pas indifférent à l’intérêt qu’il suscite.

Lors de son passage en conférence de presse, il a confirmé « des sollicitations » et ouvert la porte à un possible départ, s’il n’a pas l’équipe qu’il lui faut pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. « Il faut mesurer les choses, ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut continuer aussi bien, mieux ? Je ne sais pas ! Évidemment que l’effectif dont je disposerai est un élément important. Je ne peux pas y aller avec 5 joueurs du noyau dur qui partent », a prévenu Franck Haise, dimanche, après la qualification directe de son équipe pour la phase de poule de la Ligue des Champions.

Arnaud Pouille rassure : « S'il y a des départs, il faudra les remplacer »

Arnaud Pouille est immédiatement sorti du silence pour mettre les choses au clair. Il a annoncé une promotion pour le coach du RC Lens. La saison prochaine, Franck Haise restera le patron du staff technique des Lensois, mais cumulera également la fonction de manager général. Dans la suite de son intervention sur RMC Sport, le directeur général du club nordiste a également rassuré le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison aux Trophées UNFP.

Au sujet des joueurs très courtisés et annoncés en instance de transfert, il a assuré : « La majeure partie sera là. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. […]. Si il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu'on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie. » Arnaud Pouille a aussi annoncé la hausse du budget du RC Lens en 2023-2024. « On était à 62 millions d'euros de budget (en 2022-2023, ndlr). Là on va passer à 115 millions de revenus. Mais attention, ça ne veut pas dire 115 millions à investir pour le recrutement », a-t-il précisé.