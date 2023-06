Après un dernier message inquiétant de son épouse sur Instagram, le gardien du PSG Sergio Rico vient de faire l’objet d’un nouveau communiqué médical.

Dimanche dernier, Sergio Rico a été victime d’un accident impliquant un cheval. Depuis, la doublure de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain a été placée en soins intensifs à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio, à Séville. Alors que certains médias espagnols ont annoncé ce vendredi matin que Sergio Rico était en phase de rémission après son grave accident et qu'il pourrait même sortir du coma la semaine prochaine, le centre hospitalier qui le traite a publié un nouveau communiqué sur son état de santé réel. Et les changes ne semblent pas s’améliorer pour le portier de Paris.

L’état de santé général de Sergio Rico reste grave

Dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien, l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville indique que « Sergio Rico reste stable et aucun changement significatif n’est à signaler au cours des dernières 24 heures. Son état général reste grave. Il reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous l’effet de la sédation, surveillé et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et d’autres spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocio. »

L’établissement espagnol ajoute qu’aucune communication ne sera effectuée avant lundi, sauf changement significatif durant le week-end. Après avoir annulé le gala annuel de sa fondation, le Paris Saint-Germain qui reste très préoccupé par l’état de santé de son gardien de 29 ans, Sergio Rico, a également pris la décision de ne pas faire la fête samedi après le match contre le Clermont Foot, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. La cérémonie de remise du trophée de champion de France à Paris sera donc faite en toute sobriété.