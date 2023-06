Face à la détermination de Lucas Hernandez à changer d’air pour rejoindre le PSG cet été, le Bayern Munich se serait fait une raison, mais à une condition.

Mercato PSG : Lucas Hernandez veut quitter le Bayern Munich

À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez veut quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival et l’aurait déjà signifié à sa direction. À 27 ans, le polyvalent défenseur français souhaite s’offrir un nouveau challenge et aurait déjà donné son accord au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. De retour à l’entraînement collectif après une grave blessure contractée au genou droit lors de la première journée de la Coupe du monde au Qatar, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid veut profiter de sa situation contractuelle pour forcer son départ. Conscient qu’il n’est pas en bonne position pour bloquer le natif de Marseille, le Bayern Munich serait disposé à le laisser partir, mais à certaines conditions.

Mercato PSG : Lucas Hernandez libéré pour 60M€ ?

Après avoir officialisé le départ de Sergio Ramos à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain va accélérer les choses pour renforcer sa défense. Si l’international slovaque Milan Skriniar est attendu ce mois en provenance de l’Inter Milan, les Rouge et Bleu pourraient également accueillir Lucas Hernandez cet été. Selon les dernières informations de Sky Sport, le Champion du monde 2018 « a fait savoir au Bayern qu’il voulait rejoindre le PSG. »

Résigné, le club allemand serait désormais prêt à négocier avec le Paris SG, mais à condition de recevoir une offre de 60 millions d’euros plus des bonus, à en croire le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport. Une tendance confirmée par Nicola Shira, qui indique que le PSG et le clan Hernandez se sont déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028, avec un salaire de 20 millions d’euros par saison.