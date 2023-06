Pour le dernier match du championnat contre le Clermont Foot ce samedi soir, le PSG a prévu une action forte à l’endroit de son gardien de but Sergio Rico.

Déjà sacré champion de France depuis le weekend dernier, le Paris Saint-Germain va clore la saison en Ligue 1 ce soir, à 21 heures, au Parc des Princes contre le Clermont Foot. Pour cette affiche, le public du club de la capitale française aura une pensée spéciale pour le gardien de bien parisien Sergio Rico. Victime d’un grave accident impliquant un cheval, l’international espagnol de 29 ans est hospitalisé depuis dimanche passé dans un centre hospitalier de Séville. Pour son dernier match de la saison, le PSG a prévu un geste fort pour son numéro 16.

PSG-Clermont : Le Parc des Princes va rendre hommage à Sergio Rico

À l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié un bref communiqué pour demander à ses supporters d’observer une minute d’applaudissements à la 16e minute du match contre le Clermont Foot pour apporter de la force à Sergio Rico, qui lutte contre la mort depuis une semaine.

« À la 16e minute du match, nous vous invitons à manifester bruyamment tout votre soutien à Sergio Rico. Faisons en sorte qu’il nous entende depuis Séville ! », a écrit le PSG sur ses réseaux sociaux. Dans l’émission « Y ahora Sonsoles », un témoin présent sur les lieux de l’accident a livré les détails de cette tragédie. Selon son témoignage, c’est un camion de collecte d’ordures, en vidant une benne, aurait effrayé des mules attachées à une charrette, qui était elle-même amarrée à un poteau à proximité.

Affolés, les animaux se sont libérés et ont pris la fuite en direction de Sergio Rico. « Un mulet en fuite est passé là où se trouvaient ces personnes, et le cheval présent sur place a été effrayé et a violemment heurté le footballeur, le piétinant », a raconté ce témoin. Au moment de l'accident, l’ancien portier du FC Séville était « conscient, mais sonné par le choc. » Depuis lors, le protégé de Christophe Galtier est plongé dans le coma. Et aux dernières nouvelles, le centre hospitalier, qui le prend en charge, assure que la doublure de Gianluigi Donnarumma est stable dans un état grave.