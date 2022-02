PSG Mercato : L’AC Milan répond cash à Gianluigi Donnarumma !

Publié par JEAN-LUC D le 10 février 2022 à 23:23

L’AC Milan n’a pas apprécié la dernière sortie de son ancien gardien de but Gianluigi Donnarumma, débarqué librement au PSG l’été dernier.

Gianluigi Donnarumma accuse l’AC Milan pour son départ

Pur produit du centre de formation de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a quitté les rangs des Rossoneri lors du mercato estival dernier. Trop gourmand aux yeux des dirigeants lombards, l’international italien de 22 ans a finalement rejoint le Paris Saint-Germain sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Très critiqué par les Tifosi pour son choix, le numéro 50 du PSG s’est justifié en rejetant la responsabilité de son départ à la direction milanaise.

« Ce n'est jamais facile de se séparer d'un club comme Milan. J'y ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme. Je ne peux que remercier le club pour tout ce qu'il a fait pour moi. Même les tifosi m'ont toujours bien traité. À Milan, je me suis toujours senti à la maison. Pourquoi partir ? Tout le monde repose la faute sur moi sans jamais regarder de l'autre côté. On dira que l'ultime coup de téléphone a été pour me communiquer qu'ils avaient trouvé un autre gardien. Voilà comment tout s'est terminé », a expliqué le Champion d’Europe en titre dans une interview avec La Gazzetta dello Sport, mercredi. Après la sortie de l’article du journal transalpin, les pensionnaires de San Siro ont rapidement réagi.

PSG Mercato : Milan rafraîchit la mémoire de Donnarumma

Fatigués des tergiversations de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants de l’AC Milan ont recruté l’international français Mike Maignan (26 ans) en provenance du LOSC contre un chèque de 14,3 millions d’euros, mettant ainsi un terme aux négociations avec Donnarumma. Une décision que le club italien assume pleinement et sans regret selon son directeur sportif, Frederic Massara.

« Cela nous semblait normal d’appeler Maignan après ses refus (à Donnarumma, NDLR) à nos offres. On l’a informé que nous étions obligés de chercher un autre gardien. Maintenant, on est très heureux avec Maignan », a déclaré le dirigeant milanais au micro de Sport Mediaset, en marge de la victoire des hommes de Stefano Pioli contre la Lazio Rome (4-0) en Coupe d’Italie, mercredi. La paix n’est pas encore proche d’être scellée entre le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma, et son club formateur.