En fin de contrat de prêt avec l’ASSE, Niels Nkounkou pourrait rejoindre l’OM dont il figure sur la liste de cibles. Cela tombe bien parce que le défenseur de 22 ans souhaite quitter les Verts de l’As Saint-Étienne pour un club de l’élite. Everton ne s’est pas encore prononcé.

Mercato : Niels Nkounkou sur le départ, l'OM est une option

Niels Nkounkou est un joueur appartenant à Everton FC jusqu’en juin 2024. Prêté à l’ASSE pour lui permettre de s’aguerrir, le jeune défenseur a fait ses preuves en seconde division française, ce qui a attiré les regards de certains grands clubs sur son profil. L’Olympique de Marseille est positionné sur la piste du joueur, selon une information relayée par But Football. Dans les semaines à venir, ce dossier devrait connaitre une grosse accélération puisque l’intérêt du club phocéen et celui du défenseur convergeraient.

C’est désormais à Everton FC, à qui il appartient toujours, de décider de la vente du joueur ou non à l’Olympique de Marseille. Pour ce qui est du prix qui pourrait être exigé à la formation phocéenne, on parle de moins de 3 millions d’euros, surtout parce que le natif de Pantoise n’a plus qu’une année de contrat avec le club anglais.

L’As Saint-Étienne ne devrait pas pouvoir s’aligner sur les exigences du Français, déterminé dans tous les cas à rejoindre un club de Ligue 1 la saison prochaine. Sous les couleurs des Verts, Niels Nkounkou a disputé 20 matchs lors desquels il aura inscrit 6 buts toutes compétitions confondues. L’ancien joueur de Cardiff City et du Standard de Liège aimerait se stabiliser dans un club après la série de prêts qui jalonne sa jeune carrière de footballeur.