Après le match face à Ajaccio qui se jouera samedi prochain, le RC Lens finira sa saison par un déplacement à Auxerre, et enregistre déjà un coup dur.

RC Lens-Ajaccio : Valider définitivement la 2e place

Le RC Lens a parfaitement profité du faux pas de l'OM samedi soir à Pierre Mauroy. En déplacement sur la pelouse de Lorient dimanche en fin d'après-midi, les Sang et Or se sont faits peur en début de rencontre avec l'ouverture du score de Romain Faivre pour les Merlus. Mais fidèles à leurs principes, les hommes de Franck Haise n'ont pas lâché, et ont finalement renversé la situation pour s'imposer 3-1.

Au classement, les Lensois font l'opération du week-end, puisqu'ils mettent l'OM à 5 points, à deux journées de la fin du championnat. Samedi prochain face à Ajaccio, le RC Lens aura l'occasion de valider définitivement sa deuxième place en cas de victoire. Derrière, les Sang et Or parachèveront leur saison par un périlleux déplacement à Auxerre, et pour cette affiche, une absence de taille est d'ores et déjà à déplorer.

Przemyslaw Frankowski suspendu à Auxerre

Mauvaise nouvelle pour Franck Haise et le RC Lens. Averti dimanche lors de la victoire du RCL à Lorient (3-1), Przemyslaw Frankowski ne pourra pas être aligné lors de la 38e et dernière journée de championnat qui se jouera à Auxerre le 3 juin prochain. En effet, le piston polonais a reçu son troisième carton jaune en l'espace de dix rencontres de Ligue 1.

Néanmoins, pas de quoi paniquer côté supporters lensois, car Franck Haise dispose de plusieurs solutions pour compenser l'absence de Przemyslaw Frankowski. Logiquement, c'est Florian Sotoca qui devrait être titularisé en tant que piston droit sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps face à l'AJA.