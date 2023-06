Au lendemain de l’annonce du départ de Lionel Messi, les premiers effets ont commencé à se ressentir au PSG. Le club parisien va devoir y faire face.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Lionel Messi quittera les rangs du Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain. Peu avant son dernier match de Ligue 1 contre le Clermont Foot, samedi soir au Parc des Princes, le club de la capitale a officialisé la nouvelle sur son site et ses réseaux sociaux.

« Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Et cette annonce a été suivie d’effet immédiat.

PSG : Vague de désabonnements après le départ de Lionel Messi

Le mariage sportif entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain ne laissera pas un souvenir impérissable. Mais l’international argentin de 35 ans est une marque avec une visibilité mondiale et l’annonce de son départ a été ressenti sur les réseaux sociaux du club de la capitale. En effet, depuis l'annonce du départ de l’ancien capitaine du FC Barcelone, le compte Instagram du PSG a perdu près d'un million de followers, passant de 69,9 millions à 69,2 millions (dimanche à 18h).

À l’époque, le quotidien régional Le Parisien avait révélé que le club de la capitale avait gagné 20 millions de followers supplémentaires gagnés grâce à son numéro 30. Le chiffre du désabonnement pourrait donc bien continuer puisque Lionel Messi cumule à lui tout seul 467 millions de followers.