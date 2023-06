La saison est terminée et l'OL commence déjà son mercato. Le gardien remplaçant Julian Pollersbeck devrait quitter le club et retourner en Allemagne.

Mercato OL : Julian Pollersbeck bientôt de retour chez lui

Il n'a pas disputé un seul match officiel cette saison. Julian Pollersbeck va bientôt rentrer à Lyon et devrait repartir aussitôt. Le gardien allemand était prêté au FC Lorient en deuxième partie de saison, où il n'a jamais postulé à une place de titulaire. 3e gardien dans la hiérarchie, il n'a même pas profité de la longue blessure de Yvon Mvogo, remplacé par l'Italien Vito Mannone (35 ans).

Julian Pollersbeck va donc faire son retour de prêt à l'OL avec 0 match au compteur cette saison. Il devrait même repartir aussitôt de Lyon, où il est sous contrat jusqu'en 2024. D'après les informations du média allemand Kicker, le portier devrait retrouver son pays d'origine cet été. Il aurait trouvé une porte de sortie vers le club de Magdebourg, en deuxième division allemande.

L'OL veut dégraisser son effectif

Julian Pollersbeck pourrait retrouver à Magdebourg, Christian Titz, son ancien entraîneur lorsqu'il évoluait du côté d'Hambourg, avant d'être recruté par l'Olympique Lyonnais. Le montant du potentiel transfert n'aurait pas fuité mais l'OL ne s'attend pas à récupérer beaucoup dans la transaction pour un gardien hors de forme et dont le contrat prend fin prochainement.

Au cours de son passage à Lyon, Julian Pollersbeck n'aura disputé que 11 matches avec l'OL depuis son arrivée en 2020. Il avait joué 6 matches de Ligue 1 la saison dernière lorsque Anthony Lopes était blessé. Les dirigeants lyonnais avaient déboursé environ 250 000 euros pour s'attacher ses services il y a trois ans.

La vente de Pollersbeck arrive au moment où l'OL essaye de dégraisser son effectif au poste de gardien. Anthony Lopes, Rémy Riou, Justin Bengui, Mathieu Patouillet et Kayne Bonnevie sont déjà sous contrat professionnel, et une rumeur d'un possible recrutement de Kosuke Nakamura est arrivée en fin de semaine dernière.