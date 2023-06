Déçu de la saison de l'OL, Nicolas Tagliafico a incité ses coéquipiers à faire mieux l'année prochaine après la défaite subie face à Nice, samedi (3-1).

OL : Nicolas Tagliafico a pris "une leçon"

À l'image de l'OL, Nicolas Tagliafico a réalisé une saison moyenne en Ligue 1. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam, le latéral argentin était déçu de ne pas avoir réussi à atteindre les objectifs fixés par les dirigeants en début de saison. Le champion du monde n'a pas cherché d'excuses mais a affirmé vouloir faire mieux la saison prochaine avec les Gones.

"Le football est un monde plein d'excuses et de reproches aux autres. Mais, ne pas atteindre nos objectifs et notre ambition a été, non seulement une grande déception, mais aussi une leçon : pour atteindre nos objectifs, il faut faire le nécessaire, travailler très dur et redoubler d’efforts, a déclaré Nicolas Tagliafico dans un message publié sur les réseaux sociaux. Nous sommes frustrés, à juste titre, et l'admettre est la seule étape possible pour se rapprocher du succès."

Une saison trop irrégulière

Pour son dernier match de la saison, l'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné face à l'OGC Nice (3-1). Les Rhodaniens ont encaissé 3 buts en 33 minutes de jeu et n'ont pas réussi à revenir au retour des vestiaires. L'OL restait sur deux victoires consécutives mais est à nouveau retombé dans ses travers, à l'image de sa saison compliquée. Les Lyonnais n'ont jamais su être réguliers et ont rapidement vu l'Europe s'éloigner sans jamais s'en rapprocher.

Avec cette non-qualification en Coupe d'Europe, l'avenir de Nicolas Tagliafico est incertain à Lyon. Le défenseur a récemment confié qu'il aurait pu jouer à Naples cette saison, et ses ambitions ont été réfrénées par la saison compliquée de l'OL. Le mercato s'annonce chargé pour l'OL, qui devra réussir à retenir certains joueurs et à en recruter d'autres pour être plus en corrélation avec ses objectifs.