Mercato PSG : L’avenir de Lee Kang-in déjà scellé ?

Après sa performance XXL en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Lee Kang-in a séduit Luis Enrique. Le crack sud-coréen pourrait finalement rester à Paris.

Mercato PSG : Lee Kang-in sur le départ ?

Mercredi soir, contre Tottenham, Lee Kang-in a changé le match. Une frappe croisée du gauche, déclenchée de l’extérieur de la surface, a relancé le PSG. Quelques minutes plus tard, Gonçalo Ramos égalisait dans le temps additionnel.

Lors des tirs au but, le Sud-Coréen a inscrit le 3-2 sans trembler. Score final : 4-3 pour Paris. Entré à la 68e à la place de Warren Zaïre-Emery, Lee a joué surtout côté droit. Il reste un élément important dans la rotation de Luis Enrique, mais son avenir reste flou. Sous contrat jusqu’en 2028, il ne serait pas retenu si une belle offre arrivait. Payé 22 M€ en 2023 à Majorque, il vaut plus aujourd’hui. L’Angleterre le suit, mais aucun club n’est confirmé.

Si Lee part, Paris le remplacera par un joueur offensif polyvalent. S’il reste, pas de renfort prévu à ce poste. Aucune décision n’st encore prise. Gonçalo Ramos, lui, veut rester. Le PSG veut aussi réduire son effectif : Asensio, Kolo Muani, Soler, Renato Sanches, Mukiele ou Housni sont poussés dehors. Kimpembe, Arnau Tenas et Donnarumma (proche de Manchester City) sont également concernés. Beraldo pourrait partir si une bonne offre arrive.