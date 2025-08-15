Mercato OM : Quatre nouvelles pépites arrivent !

La direction de l’OM pourrait encore recruter quatre nouveaux cracks avant la fermeture du mercato estival.

Mercato OM : De nouvelles recrues attendues à Marseille

À la veille du déplacement à Rennes, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi affiche un visage satisfait. Le mercato estival, selon lui, a renforcé son effectif. Jeudi en fin d’après-midi, ses joueurs travaillent fort sur le haut terrain de la Commanderie. Les séquences sont intenses : oppositions à sept contre sept. Angel Gomes, Amine Gouiri, Ulisses Garcia, Aubameyang, Rulli et d’autres cadres étaient tous présents.

Côté absences : Medina, suspendu ; Paixao, en convalescence ; Lirola et Weah, touché au genou, en reprise. La présence de l’Américain pour Rennes reste incertaine. Dans la dernière opposition, une équipe type se dessine : Egan-Riley et Balerdi dans l’axe, Garcia et Murillo sur les côtés, Gouiri en pointe.

En conférence de presse, De Zerbi insiste : le mercato n’est pas fini. Il salue la compétitivité retrouvée, rappelle les matches à répétition, les blessures inévitables, les ajustements à venir. En coulisses, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia et son président, Pablo Longoria visent quatre recrues : un défenseur central (Joel Ordonez en priorité), un latéral gauche, un milieu prêté, un offensif (Zhegrova reste ciblé). Mais il faut vendre. Rowe est proposé sur le marché pour renflouer les caisses, tout comme d’autres joueurs en manque de temps de jeu.