Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a dressé le bilan de la saison de l’OM et a tenu à rassurer sur la santé financière du club.

OM : Pablo Longoria déçu de la fin de saison

Pablo Longoria a dressé le bilan de la saison de l’OM qui a terminé à la 3e place du championnat. Cette position est une déception sportive pour le club phocéen qui n'est pas parvenu à atteindre son objectif de fin de saison. L’Olympique de Marseille a enchaîné des contre-performances dans ce sprint final et a finalement perdu sa 2e place au profit du RC Lens. Et pour son dernier match de la saison, l’OM s’est une nouvelle fois incliné sur la pelouse d’Ajaccio.

Ces échecs consécutifs ne plaisent pas du tout à la direction du club. D'autant plus que le 3e du championnat devra passer par les tours préliminaires avant d’accéder aux phases de poule de la Ligue des Champions. Cela offrira à l’OM moins de recettes qu'au PSG et à Lens, qui sont directement qualifiés pour cette prestigieuse compétition européenne. Et si le club phocéen parvenait à être reversé en Ligue Europa à l’issue de ces barrages, ses revenus seraient encore moins conséquents.

Ce cas de figure ne plaît guère à Pablo Longoria qui aura sans doute moins de revenus pour le prochain mercato. "Tout le monde fait des erreurs, mais la fin de saison n'est pas plaisante. Cela va avoir quelques conséquences", a indiqué le président de l’OM dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pablo Longoria rassure sur la situation économique de l’OM

Les résultats sportifs décevants, combinés à l'absence de retombées financières significatives, auront certainement des répercussions sur le prochain mercato de l’OM. D’autant plus que le club phocéen a accumulé un déficit budgétaire conséquent au cours des dernières saisons, notamment en raison de transferts coûteux et de salaires élevés des joueurs. Mais Pablo Longoria a tenu à rassurer tout le monde sur la santé financière de l’Olympique de Marseille.

L’Espagnol a affirmé que l'OM était sur la bonne voie et qu'il était prévu d'obtenir le meilleur résultat économique depuis longtemps. Pablo Longoria a surtout souligné que cette situation positive était le fruit d'une gestion bien définie et prudente. Les efforts pour maintenir l'équilibre financier ont ainsi été mis en place, ce qui a permis d'améliorer la situation économique globale du club. Les revenus liés au CVC ont aussi soulagé les finances du club.

"On est dans une direction correcte. On va faire le meilleur résultat économique depuis longtemps. C'est le résultat de beaucoup de rigueur. On a un accélérateur, c'est CVC. Le projet est d'arriver en 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique possible. Je suis content de la tendance économique actuelle", a-t-il ajouté.

Un indice de plus sur le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille

Cette mise au point de Pablo Longoria vise à dissiper les inquiétudes concernant la stabilité financière de l'Olympique de Marseille. En dépit de ses résultats sportifs décevants, l'OM est sur la bonne voie pour améliorer sa situation économique. Cela offre ainsi une perspective positive pour l'avenir du club, avec la possibilité de développer davantage ses activités et de continuer à construire une équipe compétitive pour la saison.

L’OM devrait donc être un acteur majeur lors du prochain mercato. Mais avant de recruter, il faudra régler quelques dossiers importants en interne. La priorité cet été sera de trouver un nouvel entraîneur afin de succéder à Igor Tudor, démissionnaire. Et le président marseillais veut s’attacher les services d’un coach capable de faire travailler son groupe pour que celui-ci adopte la culture de la gagne.

Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne. Si l’identité de potentiels candidats à la succession d’Igor Tudor a déjà fuité dans la presse, Pablo Longoria refuse de donner plus de détails. Il a tout de même lâché un indice important sur le dossier, annonçant qu’il souhaite voir le futur entraîneur de l’OM parler le français d’ici la fin de la saison prochaine.

"Quand on connaitra-t-on le nom du futur coach de l’OM ? Difficile de donner une date. Plus tôt on l'a, mieux c'est. Mais on ne doit pas tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, l'envie, la personnalité et le jeu qui s'adaptent à ce qu'on veut proposer (…) Je ne vais plus accepter le fait qu'un coach ne parle pas français à la fin de la saison. C'est un respect de l'institution, de la culture", a-t-il indiqué.

Les pistes Zinédine Zidane et Christophe Galtier n'ont pas été écartées

Alors Zinédine Zidane ou Christophe Galtier seraient-ils des cibles idéales pour succéder à Igor Tudor ? "Parler des profils individuels aujourd'hui serait un manque de respect. Les discussions avec un entraîneur doivent rester dans le domaine privé, c'est un code primaire du football", a répondu Pablo Longoria.

Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'OM, qui devra vite trouver son futur d'entraîneur. Son arrivée décantera sans doute le recrutement de nouveaux renforts et la prolongation de certains joueurs clés comme Sead Kolasinac ou encore Alexis Sanchez.