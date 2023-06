En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Igor Tudor, l’OM vise du lourd. Le club compte entamer de profonds changements dans son style de jeu.

Mercato OM : Pablo Longoria ne se précipite pas pour la succession d'Igor Tudor

Le mercato estival, qui ouvre officiellement ses portes le 10 juin prochain, sera très animé du côté de l’Olympique de Marseille. Avant d’attirer de nouveaux renforts à des postes clés, le club phocéen devra régler la question de son futur entraîneur. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a confirmé cette tendance, la priorité du club sera de trouver le successeur d’Igor Tudor le plus rapidement afin de mieux prépare le mercato.

"Quand connaitra-t-on le nom du futur coach ? Difficile de donner une date. Plus tôt, on l'a, mieux c'est", a déclaré Pablo Longoria, qui refuse de tomber dans la précipitation. Dans cette course contre-la-montre pour trouver un successeur à Igor Tudor, la direction de l’OM ne peut se permettre de se précipiter dans sa décision. Il est crucial de prendre le temps nécessaire pour analyser les candidats et choisir celui qui sera le mieux à même de relever les défis qui attendent le club.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur représente aussi une opportunité pour l'Olympique de Marseille de repartir sur de nouvelles bases et d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Un coach compétent et inspirant peut galvaniser les footballeurs et les pousser à atteindre leur plein potentiel.

Pablo Longoria annonce des changements majeurs

D’ailleurs, Pablo Longoria a promis des changements majeurs dans le style de jeu de l'équipe phocéenne. Sous la direction d’Igor Tudor, les coéquipiers de Valentin Rongier étaient tenus de fournir un effort constant sur le terrain, avec une dégradation individuelle à travers toute la pelouse. Cette approche a porté ses fruits pendant un certain temps, mais elle s'est essoufflée en fin de saison. Résultat ? l’OM a chuté à la 3e place, ce qui reste une grosse déception sportive pour le club.

Pablo Longoria reconnaît que cette méthode exigeait un niveau mental, technique et physique très élevé. Ainsi, toutes les équipes qui ont fait usage de cette stratégie ont commis des erreurs au cours de la saison. L'objectif était de réduire l'écart avec les meilleures équipes et de se rapprocher du sommet européen, mais cela n'a pas été aussi régulier que prévu.

De ce fait, Pablo Longoria annonce qu’une véritable révolution est en cours à Marseille. "On ne continuera pas à jouer en marquage individuel sur tout le terrain, car cela exige un niveau mental, technique et physique très important. On a cru que cela pouvait nous porter à réduire la distance avec le haut du classement et le top européen. Cela a marché un moment, mais pas avec la régularité espérée", a-t-il indiqué.

Les supporters attendent avec impatience l'arrivée du nouveau coach

Cette déclaration de Pablo Longoria suggère alors que le prochain entraîneur de l'OM proposera sans doute un style de jeu différent de celui d’Igor Tudor, axé sur une approche tactique plus équilibrée et adaptée aux caractéristiques de l'équipe. L'objectif sera bien entendu de trouver un équilibre entre l'effort collectif et les performances individuelles, tout en évitant les erreurs coûteuses.

Les noms de Zinédine Zidane, Christophe Galtier ou encore Marcelo Gallardo circulent dans la presse. Il reste à savoir qui sera l'heureux élu. Quoi qu'il en soit, les supporters de l'OM attendent ainsi avec impatience l'arrivée du nouvel entraîneur et espèrent qu'il apportera les changements nécessaires pour revitaliser l'équipe phocéenne en vue de gagner des titres la saison prochaine. La saison à venir s'annonce prometteuse avec cette annonce de révolution tactique à Marseille.