En quête d’un défenseur central, le Stade Rennais et l’AS Monaco seraient intéressés par le profil d'un joueur de Fulham FC en Premier League.

Mercato : Le Stade Rennais et l'AS Monaco visent Tosin Adarabioyo

Dans l’attente de l’ouverture officielle du mercato estival, le 10 juin, le Stade Rennais cherche des renforts en vue de la Ligue Europa, compétition pour laquelle l’équipe de Bruno Genesio est qualifiée. Le SRFC a fini à la 3e place du classement de meilleur défense cette saison, avec 39 buts concédé en 38 journées, mais le club compte bien se renforcer dans le secteur défensif, afin d’être mieux armé pour jouer sur trois tableaux lors de l’exercice prochain (Ligue 1 et coupe de France, en plus de la coupe d’Europe).

Et selon les informations de RMC Sport, Florian Maurice a glissé le nom de Tosin Adarabioyo ses dirigeants pour recruter ce dernier cet été. Le joueur sur les tablettes de Rennes est un imposant défenseur central (1,96 m), évoluant à Fulham FC. Il sort d’une saison plus ou moins réussie avec le club londonien, qui a fini à la 10e place de Premier League devant Chelsea. L’arrière de 25 ans a joué 29 matchs, dont 25 en championnat, et il a été titulaire 23 fois.

En plus du Stade Rennais, le profil de l’Anglais plait aussi à l’AS Monaco qui cherche à reconstruire son bastion défensif, très défaillant à la suite du départ de Benoit Badiashile à Chelsea en janvier. Contrairement au club breton, le club de la Principauté est parmi les pires défenses. L’équipe de Philippe Clement (limogé) a encaissé 58 buts en Ligue 1.

Fulham FC en désaccord avec Adarabioyo sur son contrat

Si l’on en croit la source, les nouvelles sont bonnes pour le Stade Rennais et l’ASM, car Tosin Adarabioyo semble en conflit avec Fulham. « Il y a un imbroglio autour de son contrat. Le joueur estime qu’il prend fin en ce mois de juin. De leur côté, les dirigeants de Fulham expliquent qu’ils ont une option d’un an, ce que Tosin Adarabioyo conteste », a informé le média. Les deux clubs français ont donc l’opportunité de l’enrôler librement. A défaut, ils devront sortir le chéquier pour un transfert sec. Et selon l’estimation de Transfermarkt, le défenseur des Cottagers est évalué à 15 M€.