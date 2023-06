Alors que l'OM recherche un joueur offensif pour anticiper le potentiel départ d'Alexis Sanchez, l'intérêt pour deux attaquants français se confirme.

Mercato OM : Alexis Sanchez, une prolongation qui prend du plomb dans l'aile

Lundi en conférence de presse, Pablo Longoria a tenté de rassurer tout le monde sur le dossier Alexis Sanchez, en précisant que les discussions étaient en cours de façon positive. En réalité, la tendance serait légèrement plus sombre, et la fin de saison marseillaise n'aurait rien arrangé, comme l'explique L'Équipe. De plus, le quotidien sportif révèle que l'intérêt de plusieurs clubs, dont les Saoudiens, est réel et que les performances de l'attaquant chilien ne sont pas passées inaperçues.

Arrivé à l'OM l'été dernier, et âgé de 34 ans, Alexis Sanchez a montré qu'il en avait encore sous la pédale, avec notamment 14 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 35 matches de championnat disputés. Avec son énergie et sa grinta qui le caractérise si bien, l'ancien joueur du Barça s'est fait un nom à Marseille, et les supporters seraient prêts à tout pour le convaincre de rester. Pablo Longoria va donc devoir tout mettre en oeuvre pour ne pas laisser sa star quitter l'OM au bout d'un an, sous peine de décevoir tout le peuple marseillais.

Marcus Thuram et Moussa Dembélé intéressent l'OM

Malgré l'arrivée de Vitinha l'hiver dernier contre un chèque de 32 millions d'euros, Pablo Longoria veut renforcer son secteur offensif, sans doute pour anticiper un départ d'Alexis Sanchez cet été. De ce fait, le président marseillais aurait déjà plusieurs noms en tête, dont deux attaquants français.

D'après les informations révélées par La Provence, Marcus Thuram et Moussa Dembélé sont des profils qui plaisent à la direction marseillaise depuis plusieurs mois. Toutefois, ces pistes sont complexes. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach est également suivi par le PSG, et le joueur de l'OL pourrait être réticent à l'idée de signer à Marseille juste après son aventure dans le club rival. Quoi qu'il en soit, les dirigeants travaillent, et sont déjà à l'affût sur le mercato estival, de quoi rassurer les supporters de l'OM.