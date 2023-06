Désireux de vouloir renforcer son secteur défensif lors du mercato estival, l'OM jette son dévolu sur une pépite de Ligue 1.

Mercato OM : Marseille s'intéresse au jeune Alidu Seidu

Face à plusieurs départs plausibles cet été dans le secteur défensif marseillais, Pablo Longoria est dans l'obligation de recruter dans ce secteur de jeu. D'après les informations du compte Twitter ODM By Treize013, les dirigeants de l'OM auraient coché le nom d'un jeune défenseur central évoluant sous le maillot de Clermont Foot : Alidu Seidu.

Âgé de seulement 23 ans, le défenseur sénégalais sort d'une formidable saison sous le maillot clermontois, avec 28 matches de championnat disputés, et une polyvalence qui ne laisse pas insensible le board olympien. En effet, s'il évolue au poste de défenseur central, Alidu Seidu peut également être aligné en tant que latéral droit. Un élément important compte tenu du schéma de jeu marseillais, qui devrait rester sur des bases similaires à celui inculqué par Igor Tudor malgré son départ.

Leonardo Balerdi va t-il rester à l'OM ?

C'est sans doute la principale interrogation en ce qui concerne le secteur défensif de l'OM pour cet été. Alors qu'il était courtisé par l'Ajax Amsterdam l'hiver dernier, l'OM a repoussé une offre de 20 millions d'euros pour laisser filer Leonardo Balerdi. Auteur d'une deuxième partie de saison plus que moyenne, le défenseur argentin s'est souvent attiré les foudres des supporters marseillais suite à des erreurs à répétition.

De plus, avec le retour de prêt d'Issak Touré, plus que brillant avec l'AJ Auxerre sur les six derniers mois, il n'est pas certain que Leonardo Balerdi entre dans les plans du futur entraîneur marseillais. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le défenseur de 24 ans est évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme non négligeable pour Pablo Longoria, qui a affirmé qu'il y aura de nombreux mouvements dans le sens des départs cet été.