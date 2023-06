Alors que tout Marseille veut voir Alexis Sanchez rester à l'OM la saison prochaine, une offre est tombée pour l'attaquant chilien.

Mercato OM : Al-Fateh lâche une première proposition à Alexis Sanchez

C'est tout une ville qui commence à trembler concernant Alexis Sanchez. Performant cette saison, l'attaquant chilien a gagné le cœur des supporters de l'OM, qui désirent le voir rester une année supplémentaire. Mais si les premières discussions semblaient positives à propos d'une prolongation, la fin de saison très moyenne de l'OM aurait considérablement rebattu les cartes, à tel point qu'un départ pourrait avoir lieu cet été.

Apprécié par plusieurs clubs européens, le joueur de 34 ans a également la cote en Arabie saoudite. Et ce mardi, une première offre est tombée de la part d'un club saoudien. En effet, les dirigeants d'Al-Fateh propose à Alexis Sanchez un salaire de 10 millions d'euros par saison, associé à un contrat s'étendant jusqu'en 2024, selon les informations révélées par Fabrizio Romano. Une option d'un an serait également mentionnée par les saoudiens.

Conserver Alexis Sanchez, une mission difficile pour l'OM

Au fil des jours, la concurrence s'agrandit en ce qui concerne Alexis Sanchez. Si Pablo Longoria semblait confiant lundi en conférence de presse, la mission semble de plus en plus difficile, d'autant plus avec l'intérêt féroce de l'Arabie saoudite, qui est déterminée à l'idée d'attirer l'attaquant chilien lors du prochain mercato estival.

Face à l'offre qui vient d'être formulée par Al-Fateh, Alexis Sanchez va devoir prendre une décision. Et malgré son attachement et son amour pour Marseille, il commence à devenir assez difficile d'imaginer le joueur de 34 ans refuser une offre salariale aussi conséquente, qu'il ne pourra sans doute jamais avoir s'il reste à l'Olympique de Marseille. À l'heure actuelle, l'attaquant chilien touche 3 millions d'euros par saison avec l'OM. Les prochaines heures s'annoncent déterminantes dans ce dossier chaud du mercato marseillais.