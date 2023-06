Christophe Galtier a été informé de son départ par Luis Campos ces dernières heures. Et le futur ex-entraîneur du PSG aurait eu une réaction originale.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, c'est presque officiel. Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien indique que « Luis Campos lui a annoncé ces dernières heures qu’il ne serait plus l’entraîneur » du PSG la saison prochaine. Nommé en juillet passé en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice a donc dirigé son dernier match sur le banc des Rouge et Bleu lors de la rencontre de la dernière journée du championnat face à Clermont Foot, samedi soir, au Parc des Princes. Et selon le journal régional, le technicien marseillais n’aurait pas été particulièrement surpris par l’annonce de son licenciement par le conseiller football du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Christophe Galtier ne se faisait pas d’illusions

« Je l'ai dit hier (vendredi) en conférence de presse, il y a tout ce que vous pouvez dire, écrire, c'est votre travail. Et puis l'analyse, les remarques, la méchanceté, le non-respect pour certains. Et il y a tout ce que je vis en interne avec mes joueurs, mes dirigeants, il y a un grand décalage entre les médias qui écrivent et ce que nous vivons. Pourquoi je le mérite ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. » Le message de Christophe Galtier n’aura donc pas été entendu par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Un an seulement après son arrivée, le technicien de 56 ans n’aura pas l’opportunité de passer une deuxième année avec le club parisien. Pour autant, Le Parisien révèle que l’ancien emblématique coach de l’AS Saint-Étienne n'aurait pas du tout été surpris de son licenciement, car il « ne se faisait guère d’illusion sur le sort qui lui serait réservé, comme il a pu le confier à certains proches ces dernières semaines. » Galtier pourrait par ailleurs se consoler avec le gros chèque que le PSG va lui remettre en guise d’indemnité de licenciement. La source francilienne évoque un montant avoisinant les 8 millions d’euros.