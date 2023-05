C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Dix mois après son limogeage du PSG, Mauricio Pochettino rebondit à Chelsea.

Chelsea officialise Mauricio Pochettino sur son banc

Évoqué dans plusieurs rumeurs et associé à divers clubs européens, Mauricio Pochettino a finalement déposé ses valises à Chelsea. Licencié par le Paris Saint-Germain en juillet passé, le technicien argentin a officiellement été nommé entraîneur des Blues ce lundi. Dans un communiqué publié sur son site et ses réseaux sociaux, le club anglais a annoncé la signature de Pochettino jusqu’en juin 2025 avec une année supplémentaire en option. Quatre ans après son départ de Tottenham, le coach de 52 ans fait donc son retour à Londres. Une arrivée qui réjouit déjà du côté de Stamford Bridge.

Laurence Stewart et Paul Winstanley, codirecteurs sportifs de Chelsea, ont déclaré notamment : « l’expérience de Mauricio, ses normes d’excellence, ses qualités de leader et son caractère serviront bien le Chelsea Football Club à mesure que nous allons de l’avant. C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs Ligues et dans plusieurs langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement en faveur du développement font de lui un candidat exceptionnel. »

Alors que les Blues ont terminé à la 12e place de Premier League, Pochettino aura donc la lourde tâche de ramener le club dans le haut du tableau la saison prochaine. Reste maintenant à savoir si ses nouveaux dirigeants auront la patience de lui laisser le temps nécessaire pour construire comme il le souhaitait à Paris. Le tacticien argentin entrera en fonction le 1er juillet 2023, à la fin de l’intérim assuré par Frank Lampard depuis le licenciement de Graham Potter en avril dernier.