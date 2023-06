Souhaitant renforcer son entrejeu cet été, le président de l’OM est passé à l’offensive pour s’attacher les services d’un milieu de la Lazio Rome.

Mercato OM : Pablo Longoria fait une offre pour Luis Alberto

Trois jours avant l’ouverture officielle du mercato estival, les clubs de football rivalisent pour renforcer leurs effectifs en vue de la prochaine saison. L'Olympique de Marseille, sous la direction de Pablo Longoria, ne fait pas exception à la règle. D’ailleurs, le club phocéen est passé à l’attaque pour le milieu de terrain talentueux de la Lazio Rome, Luis Alberto.

Âgé de 29 ans, l’international espagnol s’est imposé comme l'un des milieux créateurs de jeu en Serie A. Son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à distribuer des passes précises attestent qu'il est un élément clé de la Lazio. Son expérience, ses qualités techniques et sa maîtrise du jeu en font une cible de choix pour l’OM en vue d’anticiper le probable départ de Mattéo Guendouzi.

Comme l’indique Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sports Italia, la direction de l’Olympique de Marseille a décidé de tenter sa chance en formulant une première offre pour Luis Alberto. Bien que le montant exact de cette offre n'ait pas été précisé par la source, il est clair que l'OM est prêt à investir pour s'offrir les services du milieu de terrain espagnol.

La Lazio Rome reste inflexible pour Luis Alberto

La réputation de Pablo Longoria en matière de dénicheur de talents et de négociateur avisé pourrait jouer en faveur du club phocéen dans ce dossier. Toutefois, convaincre la Lazio Rome de laisser partir Luis Alberto cet été ne sera pas une tâche facile. Le journaliste italien ajoute en effet que la proposition marseillaise a rapidement été déclinée par les Biancocelesti qui n’ont pas vraiment l’intention de céder leur joueur, à moins de recevoir une offre plus conséquente pour son transfert.

Les négociations entre les différentes parties sont ainsi susceptibles d'être longues et complexes, d'autant plus que d'autres pistes sont envisagées par Luis Alberto. L’OL et l’AS Monaco seraient aussi sur ses traces. Cette forte concurrence rend la tâche plus difficile à l’OM, qui pourrait finalement se tourner sur des pistes moins onéreuses pour étoffer son entrejeu cet été.