Alors qu'un rendez-vous important est prévu ce mercredi dans la quête du futur entraîneur, le PSG prend une grosse décision pour Julian Nagelsmann.

Mercato PSG : Julian Nagelsmann et Nasser Al-Khelaïfi vont se rencontrer ce mercredi

C'est peut-être une journée décisive qui se prépare. À la recherche d'un nouvel entraîneur depuis plusieurs jours, le PSG a considérablement avancé sur la piste menant à Julian Nagelsmann, et une annonce importante pourrait tomber dans les prochaines heures concernant le technicien allemand. En effet, Julian Nagelsmann et Nasser Al-Khelaïfi vont se rencontrer ce mercredi afin d'approfondir les discussions et de faire le point sur la situation et les garanties sportives de l'ancien coach du Bayern.

D'après les informations révélées par L'Équipe, le rendez-vous entre les deux hommes devait initialement se tenir à Paris, mais le club pourrait décider de changer de lieu pour s'assurer une totale discrétion. Le quotidien sportif annonce également que Julian Nagelsmann n'a pas encore donné son accord au club de la capitale, et que le sujet concernant la potentielle venue de Thierry Henry en tant qu'adjoint devrait également être mis sur la table.

À l'heure actuelle, le coach de 35 ans est le grand favori pour succéder à Christophe Galtier, mais rien n'est encore fait, et le Paris Saint-Germain devra payer cher pour s'attacher ses services car Julian Nagelsmann est encore officiellement sous contrat avec le Bayern, qui réclame une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros pour le libérer.

Le PSG décide de mettre ses autres pistes en stand-by

Toujours selon les informations de L'Équipe, les autres pistes creusées par le PSG concernant le poste d'entraîneur sont mises en stand-by par le club de la capitale, le temps d'être fixé concernant Julian Nagelsmann. Pour rappel, les dirigeants parisiens lorgnent également sur Luis Enrique, Xabi Alonso ou encore Thiago Motta.

Concernant Christophe Galtier, qui a récement été informé de sa fin d'aventure avec le PSG, l'ancien coach du LOSC devrait coûter cher au club de la capitale, puisqu'il va récupérer plusieurs millions d'euros suite à la rupture de son contrat.