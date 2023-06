Deux semaines après la fin de la saison, le PSG cherche toujours un nouveau coach pour se séparer de Christophe Galtier, mais le dossier n’est pas facile.

Mercato PSG : Julian Nagelsmann pas convaincu par le projet du Paris SG

Qui succèdera à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain ? Fortement pressenti pour le poste depuis ces derniers jours, Julian Nagelsmann se sera finalement pas l’heureux élu, à en croire les informations du journal L’Équipe. Pourtant, Luis Campos s’était déplacé jusqu’au Monténégro pour rencontrer l’Allemand sur son lieu de vacances et tenter de le convaincre.

Si l’ancien entraîneur du Bayern Munich s’était montré intéressé, validant même plusieurs cibles de Campos avec lesquelles il avait commencé à discuter, Julian Nagelsmann voulait avant tout s’engager dans un projet sportif fiable et solide. À 35 ans, l’Allemand voulait surtout être convaincu par le projet du Paris SG, avant de donner une réponse définitive. « Nagelsmann n’a, semble-t-il, pas eu les réponses espérées », explique Foot Mercato. Les recherches pour le futur coach se poursuivent donc pour le récent champion de France.

Mercato PSG : Après Nagelsmann, trois finalistes pour l’après-Galtier

Après la fin de la piste Julian Nagelsmann, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos vont devoir rapidement se remettre de cet échec pour mettre sur la main sur un entraîneur de permettre au Paris Saint-Germain d’atteindre ses objectifs en Ligue des Champions. D’après L’Équipe, « Luis Enrique et Thiago Motta apparaissent, aujourd’hui, comme les deux candidats les plus probables pour entraîner les Rouge et Bleu la saison prochaine. »

Même si le nom de Xavi Alonso est toujours évoqué au sein de la direction parisienne. « La probabilité est ÉLEVÉE que le futur entraîneur soit un des 3 », termine le journal sportif. De son côté, Foot Mercato indique que « le flou qui règne sur l’identité du futur coach au PSG n’aide, en effet, pas à l’avancée du mercato parisien. »