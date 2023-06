L'entraîneur, rôle essentiel dans la performance et le succès d'une équipe, est recherché par le Paris Saint-Germain (PSG), qui a du mal à en trouver un bon. Après le départ de Christophe Galtier, à qui le tour ?

Le choix de l'entraîneur du PSG

Le PSG, depuis son rachat par le groupe qatari Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, a toujours cherché à attirer des entraîneurs de renom. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino se sont succédé sur le ban parisien avant que Christophe Galtier ne prenne les commandes de l’équipe. Le problème commun aux différents coachs, même du temps d'Antoine Kombouaré et sa star Javier Pastore, est que le coach n’a jamais été plus important que tous les joueurs.

Carlo Ancelotti, à l’expérience mondialement reconnue, n’a pas lui non plus été épargné par l’égo de son vestiaire sur lequel régnaient des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et bien d’autres joueurs qui trouvaient plus l’oreille attentive auprès des dirigeants que l’entraîneur. Chacun de ces différents entraîneurs du PSG a apporté son style de jeu et sa philosophie pour guider l'équipe vers les sommets, mais aucun n’a jamais dépassé la deuxième place européenne. Ils dénoncent tous en privé leurs mains liées avec une direction qui n’hésitait pas à les enjamber pour parler directement aux joueurs, une façon de saper leur autorité.

Les responsabilités d’un entraîneur

L'entraîneur d’un club de football, comme cela devrait être le cas au PSG, a de nombreuses responsabilités. Le coach est chargé de la tactique, de la préparation des joueurs pour les matchs, il a la gestion de l'effectif et le développement des joueurs à sa charge. Le technicien du club doit prendre des décisions cruciales, telles que la composition de l'équipe et les changements en cours de match, sans qu’aucun joueur ne pleurniche auprès de la direction. De plus, l’entraîneur doit aussi maintenir une relation solide avec les joueurs, favorisant une communication efficace et un environnement harmonieux dans lequel il reste le maillon central.

La pression du succès au Paris Saint-Germain

Au PSG, l’entraîneur arrive avec une pression constante sur les épaules en raison des attentes élevées des dirigeants et des supporters du club. Remporter des titres nationaux, notamment la Ligue 1, est une exigence minimale à Paris aujourd'hui. Pour briller à leurs yeux, il faut gagner une Ligue des champions, compétition difficile à gagner.

Ni les fans ni la direction ne cachent cet objectif suprême, le succès en compétitions européennes, surtout en Ligue des champions qu'ils envient à l'OM. Les attentes sont si élevées au PSG que les entraîneurs font rapidement face à des critiques incessantes et leur lot de rumeurs déstabilisatrices. Résultat, la longévité d'un entraîneur au Paris SG n'accède pas les 2 sans de contrat. Seul Laurent Blanc a pu faire 3 ans au club depuis le son rachat par les Qataris.

Aujourd’hui encore, Paris est à la recherche du bon entraîneur. Christophe Galtier n'aura pas fait une deuxième année avant d'être limogé. Il a été démis de ses fonctions mardi. Julian Nagelsmann est annoncé dans la capitale française pour négocier son contrat afin de le remplacer. Luis Enrique est lui aussi attendu sur place pour les mêmes raisons.

Au contraire de Luis Enrique qui pourrait débarquer avec des noms peu connus, Julian Nagelsmann viendrait avec Thierry Henry comme adjoint. La direction espère profiter de l’aura de l’ancien buteur d’Arsenal pour canaliser les joueurs de l’effectif puis des approches techniques du premier pour gagner des matchs. Pour cette fois, on espère que le coach qui sera désigné aura cette fois les plein pouvoir pour imposer ses décisions au vestiaire.