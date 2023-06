Luis Enrique devrait remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le club de la capitale s’est mis d’accord avec le technicien portugais.

Mercato PSG : Encore quelques détails à régler avec Luis Enrique

Six ans après son départ du FC Barcelone, Luis Enrique va retrouver le banc d’un club après avoir quitté la sélection espagnole en décembre dernier. Après l’échec de la piste menant au duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry, le Paris Saint-Germain, qui cherche un nouvel entraîneur avant d’officialiser le licenciement de Christophe Galtier, aurait fait de l’ancien coach de l’AS Rome sa nouvelle priorité.

L'Équipe assure que les discussions seraient très avancées entre les dirigeants parisiens et le technicien espagnol de 53 ans. Un accord aurait même été trouvé entre les deux parties, il reste néanmoins quelques détails à boucler, dont la durée du contrat.

Les premiers choix forts de Luis Enrique dévoilés

L’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier n'aura donc duré qu'une saison. Nommé en juillet 2022 en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice va céder sa place à un autre technicien, au terme d’une saison marquée par deux éliminations précoces en Ligue des Champions et Coupe de France. Toutefois, Galtier aura permis au PSG de gagner son 11e titre de champion de France. Selon toute vraisemblance, c’est Luis Enrique qui devrait lui succéder dans les jours à venir.

D’ailleurs, l’ancien entraîneur de Neymar ne veut pas perdre de temps, puisqu'il aurait déjà parlé mercato avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Le Parisien précise que contrairement à ses prédécesseurs, l’Espagnol a bien l’intention d’imposer ses choix et d'aller au bout de ses idées. Ainsi, il voudrait conserver Marco Veratti et Neymar. Luis Enrique aimerait également avoir dans son équipe Harry Kane (Tottenham), Bernardo Silva (Manchester City), Luis Hernandez (Bayern Munich), Kang-in Lee (Majorque) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Reste à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à recruter l'ensemble de ces joueurs.