Dans l’attente de la décision de la LFP, les Girondins de Bordeaux pourraient désigner leur nouvel entraineur pour la saison prochaine.

Mercato Bordeaux : David Guion vers une prolongation à Bordeaux

Bordeaux reste suspendu à la prochaine décision que la Ligue de football professionnel va prendre à la suite de l’arrêt du match contre Rodez AF, vendredi dernier, après l’agression du joueur ruthénois, Lucas Buades, par un supporter des Girondins. L'équipe de David Guion était menée (0-1) dans son stade quand le match a été interrompu par l’arbitre Nicolas Rainville après 23 minutes de temps de jeu. Le président Gérard Lopez espère rejouer la rencontre comme il l’a confié en conférence de presse : « il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot. »

Le patron des Girondins attend donc la décision qui sera rendue et les possibles recours en appel avant de se pencher sérieusement sur la saison prochaine. Mais L’Equipe croit savoir que David Guion devrait poursuivre l'aventure en Gironde, même en cas de maintien du FCGB en Ligue 2. « Alors que son contrat expire fin juin en cas de non-montée en Ligue 1, l'entraîneur des Girondins David Guion pourrait prolonger son aventure à la tête du club bordelais », a annoncé le quotidien sportif.

Mercato Bordeaux : Guion va signer pour un an, plus une année supplémentaire

D’après la source, le technicien de 55 ans a rencontré le directeur sportif Admar Lopes en début de semaine. Et le dirigeant de Bordeaux « lui a été signifié la volonté du club de poursuivre l'aventure avec lui et son staff technique » la saison prochaine, quel que soit le verdict de la Ligue. David Guion devrait signer un nouveau contrat d’un an, plus une option d’une saison supplémentaire en cas de montée dans l’élite en 2024, comme son précédent bail.