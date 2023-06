Le prochain mercato estival sera très agité du côté de l’OM. Le président Pablo Longoria a prévu de se séparer de plusieurs joueurs.

Mercato OM : Pablo Longoria prépare un grand ménage

Le mercato estival s'annonce mouvementé du côté de l'Olympique de Marseille, avec de nombreux changements prévus dans l'effectif. Au poste d’entraîneur déjà, il faudra vite trouver le successeur d’Igor Tudor. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens, même si Marcelo Gallardo semble pour le moment en pole position pour prendre les rênes de l’équipe phocéenne la saison prochaine.

Une fois le dossier de l’entraîneur bouclé, l’OM connaîtra pas mal de changements sur le terrain. Le président Pablo Longoria a en effet prévu de renouveler la moitié du groupe lors du mercato estival. « Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision », avait-il lancé lors de sa dernière conférence de presse. Et les premiers départs de l’OM sont déjà connus.

Après un prêt mitigé à l’Olympique de Marseille, Eric Bailly, Nuno Tavares, Ruben Blanco et Issa Kaboré ont déjà fait leurs valises et vont retourner dans leurs clubs respectifs. Et ce n’est pas terminé, d’autres titulaires sont également pressentis pour mettre les voiles. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, très convoité en Premier League.

Les joueurs de l’OM sont les premiers responsables

Cette décision de renouveler son effectif marque une volonté claire de la direction de l’OM de redynamiser le club et de créer une équipe compétitive la saison prochaine. Pablo Longoria a justifié ce choix, en assurant que le nouvel entraîneur, attendu impatiemment par les supporters, « a besoin d’un nouveau visage pour transmettre son énergie ». Toutefois, ce grand chamboulement est aussi dû au faible niveau des joueurs. C’est du moins l’avis d’Éric Di Meco.

« S’il fait le ménage parce que des mecs ont montré leurs limites psychologiques à un moment donné. Pablo Longoria est dans son rôle », a déclaré le consultant de RMC Sport. Avant d’ajouter : « Arrêtons de toujours protéger les joueurs. Le constat du président s’avère juste aujourd’hui. » Éric Di Meco soutient le président Pablo Longoria dans sa volonté de faire table rase de certains joueurs et attirer de nouveaux talents pour renforcer chaque ligne de l'équipe. Ce dégraissage massif s’explique, selon lui, par la nécessité de recruter des joueurs capables de faire la différence sur le terrain. Cependant, ce processus de renouvellement ne sera pas sans défis.