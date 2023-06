La saison tonitruante du RC Lens en Ligue 1 lui ouvre des portes. Raphaël Varane, l'un de ses anciens joueurs, aujourd’hui à Man United, multiplie les clins d’œil aux dirigeants lensois à l’approche du mercato estival.

Raphaël Varane va-t-il rejoindre le RC Lens pendant le mercato ?

La saison prochaine, le RC Lens jouera la Ligue des champions, ce qui en fait un club intéressant en matière de challenges pour les joueurs de haut niveau. Raphaël Varane, ancien joueur du Real Madrid, actuellement à Manchester United, diffuse son envie de terminer sa carrière chez les Sang et Or, le club de ses débuts.

Au mois de mars dernier, l’ancien madrilène lâchait qu’il aimerait finir sa carrière au « Real Madrid, à Manchester United ou au RC Lens ». Sauf qu’au regard de son âge (30 ans) qui commence à être avancé pour les deux premiers clubs, il admet volontiers qu’il pourrait rendre plus de service au RCL. « C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou à Lens. »

Fraîchement retraité chez les Bleus, le défenseur central de 30 ans remet le couvert en affirmant à La Voix du Nord qu’on « verra ce que réserve l’avenir ». Un retour de Raphaël Varane à Lens pourrait permettre à Franck Haise de performer davantage. Le technicien du Racing Club de Lens a parfois réalisé des prouesses avec une équipe de joueurs avec un niveau moyen. Un joueur de la dimension de Raphaël Varane pourrait permettre au coach de réaliser un bon parcours en Ligue des champions et, pourquoi pas, titiller encore plus le Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Le principal problème à régler pour les Sang et Or sur ce dossier est que le contrat de Raphaël Varane avec les Red Devils. Le défenseur est encore sous contrat jusqu’en juin 2025. Même si le joueur parvenait à se libérer de ce contrat, pas sûr tout de même que le RC Lens arrive à lui verser son salaire actuel estimé à 11,62 millions d'euros par saison.