Joe Bryan, Nicolas Pépé, Aaron Ramsey et Andy Delort quittent définitivement le Gym. L'OGC Nice a publié un communiqué officiel annonçant leur départ.

L'OGC Nice annonce le départ définitif de quatre joueurs

L'OGC Nice se sépare de quatre joueurs. Les prêts de Joe Bryan en provenance de Fulham et de Nicolas Pépé en provenance d'Arsenal sont arrivés à expiration, tandis qu'Andy Delort est transféré définitivement au FC Nantes et que Aaron Ramsey arrive en fin de contrat avec le Gym. Les prêts de Joe Bryan et Nicolas Pépé étaient secs et ne comprenaient pas d'option d'achat potentielle pour l'OGC Nice.

Leurs prêts n'auront pas été une grande réussite. Le premier n'a disputé que 6 rencontres en championnat avec le Gym, et le second a été blessé pendant une grande partie de la deuxième moitié de saison, malgré 6 buts inscrits en Ligue 1.

Ross Barkley ne prolonge pas son contrat

En fin de contrat avec l'OGC Nice, Ross Barkley quitte lui aussi la Côte d'Azur. Le milieu de terrain anglais était arrivé libre l'été dernier en provenance de Chelsea. Rarement titulaire, il aura tout de même disputé 27 rencontres de championnat cette saison, pour un total de 4 buts et 2 passes décisives. Le joueur n'avait pas été inscrit par le Gym pour disputer la Ligue Europa Conférence, et il avait dû se contenter d'un rôle de remplaçant en Ligue 1.

Le maintien en Ligue 1 du FC Nantes a également assuré la vente de Andy Delort. Prêté avec option d'achat aux Canaris en deuxième partie de saison, l'ancien toulousain a été définitivement transféré pour 5 millions d'euros suite au maintien des Jaune et Vert. L'Algérien aura disputé 55 matches toutes compétitions confondues avec le Gym durant son passage, pour un total de 25 buts inscrits. Il avait notamment remporté le trophée d'Aiglon de l'année au cours de la saison 2021-2022.