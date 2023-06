C’est la fin du suspense à l’As Monaco concernant la situation de Philippe Clément. Le club du Rocher a mis fin aux fonctions d’entraîneur du Belge ce dimanche 4 juin.

C’est au mois de janvier 2022 que Philippe Clément avait rejoint l’As Monaco qu’il a aidé à terminer la saison à la 3e place. Cette saison, les dirigeants et les supporters monégasques espéraient discuter la place de champion de France au PSG que non. Ce sont surtout le RC Lens et l’OM qui ont mis la pression sur le club de la capitale jusqu’à la fin de cette saison.

L'As Monaco se sépare de Philippe Clément

Face à cette saison moins aboutie que la présente et avec l’absence d’une qualification pour la Ligue des champions et en Europa League, les dés semblaient déjà lancés pour le technicien monégasque. Seulement quelques heures après la dernière journée du championnat, l’As Monaco a diffusé un communiqué annonçant le départ de son ancien entraîneur.

Au regard de « la dynamique sportive de cette fin de saison conclue par un classement final en deçà des attentes », le club « a indiqué qu’un changement à la tête de l’équipe première était devenu nécessaire. L’AS Monaco tient à remercier Philippe et son staff pour leur investissement sans faille depuis le premier jour et leur souhaite le meilleur pour l’avenir», peut-on lire sur le site internet du club monégasque

À l’actif du technicien belge Philippe Clément, on peut tout de même noter la promotion de plusieurs jeunes de la formation du club. Benoît Badiashile, Axel Disasi, Youssouf Fofana ou encore Vanderson on rejoint l’équipe première sous les ordres du technicien de 49 ans. Il a enregistré 37 victoires, 14 matchs nuls et un total de 21 défaites toutes compétitions confondues.