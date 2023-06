L’instabilité du banc de l’OM aurait pu déteindre sur le RC Lens dont l’entraîneur Franck Haise est une des cibles du club phocéen. Fort heureusement pour les nordistes, le technicien lensois ne cédera pas aux sirènes de l’équipe marseillaise qui n’a d’autre choix que de poursuivre sa quête d’un nouveau coach avec Marcelo Gallardo et ses autres cibles.

RC Lens : Franck Haise, la menace marseillaise s'éloigne

Solides dans la course à la deuxième place de Ligue 1, Franck Haise et le RC Lens ont tenu tête à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin du sprint final. Le RCL a terminé deuxième quand l’OM échoue à la troisième place de Ligue 1, prolongeant ainsi sa souffrance pour la participation à la prochaine Ligue des champions. Le haut esprit managérial de Franck Haise a clairement fait la différence dans ce parcours, ce qui a amené les dirigeants marseillais à se rapprocher de lui.

À la fin de la saison et le départ d'Igor Tudor de l’OM, la direction phocéenne a pensé à Fanck Haise comme futur entraîneur du club phocéen. Mais bien engagé avec son club Sang et Or jusqu’en juin 2027, l’entraîneur Mont-Saint-Aignanais a refusé de partir, réaffirmant son envie de poursuivre au RC Lens.

Malgré son prestige et son rang de 2e plus grand budget de club de football de France, l’OM va devoir poursuivre d’autres pistes que celle menant à l’entraîneur du Racing Club de Lens. Selon Foot mercato, c’est déjà ce qu’aurait fait Pablo Longoria, le président marseillais, qui aurait bien avancé sur le transfert Marcelo Gallardo.

Tous les dossiers mercato à l'arrêt à l'OM

Alors qu’il semblait proche d’un retour à l’As Monaco, où il a évolué à tant que milieu de terrain, Marcelo Gallardo pourrait finalement rejoindre le banc de l’équipe marseillaise. Des négociations dans ce sens seraient très avancées, malgré la pause mise sur tous les dossiers par Pablo Longoria.

En effet, le président marseillais est attendu aux États-Unis entre le 12 et le 18 juin par Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen. Au menu, le mercato, dossier du recrutement de l’entraîneur compris. Mais aussi, selon plusieurs médias, la question d’une éventuelle vente de l’OM devrait s’inviter au menu des échanges de la haute direction du club marseillais. L’homme d’affaires américain devrait recevoir d’ici là une deuxième offre de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’OM. S’il l’accepte, la feuille de route de Pablo Longoria pourrait changer du tout au tout.

Dans ce cas de figure, l’Olympique de Marseille ne recruterait ni Marcelo Gallardo, ni aucun autre entraîneur cité récemment dans les médias et encore moins de nouveaux joueurs avant l’installation des futurs repreneurs du club. Quoi qu’il arrive, le RC Lens peut souffler puisque son entraîneur ne quittera à priori pas son banc cet été malgré des sollicitations qu’il a lui-même confirmées devant les journalistes.