Déjà courtisé par l'OM puis le FC Nantes, Glen Kamara a la côte en Ligue 1. Le Stade Rennais a également décidé de foncer sur le milieu des Rangers.

Son nom ne vous dit sans doute rien, sauf si vous suivez les championnats écossais de football. Glen Kamara a pourtant la côte en Ligue 1 depuis l'été dernier. L'Olympique de Marseille a été le premier club français à tenter de l'enrôler selon 90min. Il faut dire que le milieu central de Glasgow Rangers fait l'objet d'une belle opération financière et sportive. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, il ne vaudrait que 4,6 millions d'euros à l'heure actuelle.

Le FC Nantes s'est ensuite lancé sur sa piste l'hiver dernier. Désireux de se renforcer sur le plan offensif, le club des Bords de l'Erdre a finalement misé sur Andy Delort pour la suite de la saison. De son côté, le Stade Rennais a également gardé un oeil sur Glen Kamara à la même période. Les Rouge & Noir ont fini par craquer avec une offre à 4 millions de livres sterling (soit 4,6 M€), repoussée par Glasgow Rangers.

Le Stade Rennais revient à la charge pour Glen Kamara

Contre toute attente, le Stade Rennais n'a pas abandonné le dossier Glen Kamara. Malgré le refus des Rangers, le club dirigé par Bruno Genesio va leur transmettre une offre similaire à la première d'après les informations de Daily Record Sports. Le SRFC veut sans doute anticiper les futurs départs ou blessures de ses attaquants. Karl Toko-Ekambi devrait faire ses adieux aux Rouge & Noir, lui qui était prêté par l'OL sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Il est également possible que l'absence longue durée de Martin Terrier ait mis la puce à l'oreille du Stade Rennais.

Avec un but et une passe décisive en 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Glen Kamara a été moins efficace que lors de son précédent exercice. Le milieu finlandais de 27 ans, qui peut jouer en attaque, n'en reste pas moins un joueur intéressant pour le SRFC qui pourrait avoir une solution offensive de plus pour pas cher. Reste à savoir si Glasgow Rangers se montrera toujours gourmand pour Kamara, ou si des négociations sont possibles.