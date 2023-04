Publié par Leonard le 04 avril 2023 à 23:07

Victime en janvier dernier d'une rupture du ligament croisé du genou droit lors de Stade Rennais-Nice, Martin Terrier s'est exprimé sur sa guérison.

Ces images ont choqué le monde de la Ligue 1. Le 2 janvier dernier, Martin Terrier, attaquant du Stade Rennais dans sa meilleure forme, se blesse au genou droit après une intervention défensive sur le latéral de l'OGC Nice, Jordan Lotomba. Le pire était à craindre, verdict c'est une rupture du ligament croisé que subit de plein fouet l'attaquant de 26 ans.

"C'est une douleur que je n'avais jamais connue auparavant [...] je regarde tout de suite mon genou, c'est le reflex que j'ai eu et je vois qu'il est devenu un peu bleu/violet donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave", confie Martin Terrier dans une interview pour la chaîne YouTube du Stade Rennais.

Stade Rennais : Une longue rééducation en vue pour Martin Terrier

Après une opération réalisée avec succès à l'hôpital Jean Mermoz de Lyon, le joueur du Stade Rennais a tout de suite pu entamer son parcours vers la rééducation afin de retrouver au mieux la pelouse du centre d’entraînement de la Piverdière. Mais avant de pouvoir parler ballon, Martin Terrier s'est exprimé sur les difficultés post-opératoires. "Je ne pensais pas que c'était possible d'autant galérer après une inactivité [...] Lâcher les béquilles, reprendre la marche et faire les gestes simples du quotidien c'est dur pour le corps quand on a subi une grosse blessure."

Dans les prochaines semaines, le joueur du SRFC verra sa rééducation s'axer sur un travail de renforcement musculaire lié à la fonte de ses muscles à cause de l’inactivité. "L’objectif c'est de reprendre de la masse musculaire à travers les exercices de renforcement, de donner de la stabilité au genou et de la confiance dans les gestes du quotidien." Il poursuit en s'exprimant sur le chemin encore à parcourir. "J'ai l'impression que c'est passé assez vite pour le moment, mais je suis conscient quand même que c'est un marathon et qu'il reste beaucoup de chemin devant moi."

Joueur phare du onze de Bruno Genesio, Martin Terrier manque grandement au Stade Rennais dans cette seconde partie de saison. De plus, il ne fera son retour sur les pelouses de Ligue 1 sous la tunique Rouge et Noir que pour l'exercice 2023/2024. Reste encore à savoir dans quel état de forme le Stade Rennais récupérera son atout offensif...