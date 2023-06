Alexis Sanchez pose une dernière condition à l’OM pour la prolongation de son contrat. Cette condition du Chilien à l’Olympique de Marseille porte sur le choix de l’entraîneur.

Meilleur joueur de l’OM cette saison, Alexis Sanchez fait l’unanimité chez les fans de l’équipe marseillaise. En fin de contrat et libre de rejoindre le club de son choix, il reçoit présentement des offres mirifiques d’Arabie Saoudite. Si sur le plan strictement financier, l’Olympique de Marseille n’a aucune chance de rivaliser avec ces clubs saoudiens, son projet sportif lui intéresse plus l’attaquant de 34 ans qui apprécie le public du club phocéen.

OM : Alexis Sanchez lie son avenir à l'arrivée de Marcelo Gallardo

Même la Kings League de Gerard Piqué est aux trousses d’Alexis Sanchez, qui ne compte pas quitter le foot de haut niveau pour une question seulement financière. Toujours en équipe nationale du Chilie, il pense rendre encore de bons services à son pays, ce qui le contraint à rester dans un des 5 meilleurs championnats d’Euope. C’est en partie une des chances de l’OM, qui va toutefois devoir concéder une chose au buteur avant la signature de son nouveau contrat.

En effet, selon le journaliste Sebastian Srur de Radio Continentale, une rencontre entre Alexis Sanchez et Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, s’est tenue. Et Alexis Sanchez, a donné son Ok pour rester au club français où il s’est fait promettre un renouvellement en profondeur au niveau de l’équipe.

Le buteur aurait surtout conditionné sa poursuite de l’aventure au sein de la formation marseillaise à la nomination de l’Argentin Marcelo Gallardo comme nouvel entraîneur marseillais en remplacement d'Igor Tudor, démissionnaire après la fin de la saison et qui a déjà quitté le club. Pablo Longoria est attendu aux États-Unis par Frank McCourt dans les prochaines heures. Il devrait lors de ce rendez-vous faire valider plusieurs dossiers en suspens.