Après la folle saison réalisée sous le maillot du RC Lens, Loïs Openda ne pouvait qu’attirer l’attention dss grands clubs européens. Justement, une offre importante déjà transmise au Racing Club de Lens pour sa vente a été refoulée et on se demande si la direction du RCL pourra durablement tenir cette position.

Le RC Lens veut plus pour Loïs Openda

Le 6 juillet dernier, Loïs Openda débarquait au RC Lens en provenance de FC Bruges pour 11,8 millions d’euros d’indemnité de transfert. Les dirigeants lensois venaient ainsi de sentir un gros coup qui pourrait leur permettre de réaliser une incroyable plus-value à la revente. En effet, en 42 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de RCL, Openda a inscrit 21 buts dans des matchs importants. Depuis, des clubs de haut niveau européen le veulent et des offres pour sa vente ont déjà été envoyées à la direction lensoise.

La rencontre à venir de Franck Haise et la direction de Lens va très certainement porter sur l’avenir de certains joueurs, Loïs Openda inclus. Le technicien des Sang et Or veut négocier avec sa direction pour maintenir les meilleurs joueurs de la saison qui vient de s’écouler au moins jusqu'en janvier prochain. Le RCL aura alors le temps de décider en fonction du parcours du club en Ligue des champions. Réaliste, Franck Haise ne s’oppose pas à la vente de ces joueurs, Seko Fofana et Danso compris, si des offres difficiles à refuser arrivent sur les tablettes des dirigeants.

On peut dire qu’en ce qui concerne Loïs Openda, les choses vont déjà dans le bon sens. Le RC Lens a refoulé l’offre du RB Leizpig qui proposait 30 millions d’euros pour son transfert. Les collaborateurs du président du RCL, Joseph Oughourlian, estiment que l’attaquant ne partira que pour 50 millions d’euros. Et si toutefois le club devait céder Openda pour beaucoup moins, alors il insèrerait des options pour une belle commission à sa revente.

Avec les courtisans de Loïs Openda qui deviennent nombreux ces derniers temps, on se demande si le Racing Club de Lens tiendra sa position plus longtemps.