Prêté par l'OL pour la deuxième partie de saison, Karl Toko-Ekambi ne devrait pas rester en Bretagne. Découvrez sa destination probable.

Mercato Stade Rennais : Quel avenir pour Karl Toko-Ekambi ?

L'hiver dernier, à la surprise générale, le Stade Rennais officialisait la venue de Karl Toko-Ekambi en provenance de l'OL, dans le cadre d'un prêt payant sans option d'achat de 1,5 millions d'euros. Six mois plus tard, son bilan ne fait pas vraiment l'unanimité. En 19 matches disputés toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir, l'ailier camerounais a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives, un total sans doute insuffisant pour convaincre les dirigeants rennais à négocier un transfert définitif avec l'OL.

De ce fait, un retour dans le Rhône est inévitable pour Karl Toko-Ekambi, mais il semble impossible de le voir refouler la pelouse du Groupama Stadium après ses récentes déclarations à l'encontre des supporters lyonnais. Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à So Foot, l'attaquant camerounais est revenu sur sa relation avec le public de l'OL en critiquant ouvertement le public du Groupama Stadium, qui l'avait pris pour cible lors de ses derniers match avec Lyon.

"Les supporters, je m’en fous. Honnêtement, j’en ai rien à foutre. Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà…Ce sont toujours les mêmes profils qui sont ciblés." Des accusations gravissimes qui vont l'obliger à trouver un nouveau point de chute cet été.

Un retour à l'étranger pour Karl Toko-Ekambi, une hypothèse plausible

C'est en Espagne que Karl Toko-Ekambi s'est révélé au grand jour, et un retour aux sources est souvent le bienvenu lorsqu'on traverse une période un peu plus délicate. Après avoir performé à Villarreal lors de ses deux saisons de 2018 à 2020 où il a inscrit pas moins de 62 buts, l'attaquant de 30 ans pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge, dans un club légèrement moins côté que les précédents.

En effet, le Celta Vigo, déjà proche de faire venir Karl Toko Ekambi l'hiver dernier, pourrait être la solution idéale pour le joueur camerounais. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, il pourrait s'engager gratuitement avec le pensionnaire de Liga, un argument non negligeable. En attendant d'en savoir un peu plus sur son avenir, l'ancien joueur d'Angers SCO performe avec le Cameroun où il s'est offert une réalisation lors du match face au Mexique dans la nuit de samedi à dimanche (2-2).