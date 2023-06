Alors que Bordeaux est dans l'attente depuis l'incident survenu face à Rodez vendredi soir, la LFP a rendu son verdict ce lundi.

Bordeaux-Rodez : La LFP met le dossier en instruction

Vendredi soir, une soirée de gala était prévue à Bordeaux. En cas de succès, les Girondins pouvaient prétendre à la montée en Ligue 1, un an après l'avoir quitté. Mais dès la 22e minute de jeu, le match face à Rodez a basculé dans le ridicule et la violence à cause d'un supporter qui a sans doute gaché le bonheur de toute une ville.

À la suite de l'ouverture du score des visiteurs, Lucas Buades décide d'aller fêter son but près du kop des Ultrasmarines, quand tout à coup, un supporter surgit de la tribune et pousse le joueur ruthénois qui retombe sur la tête. Touché, il reste longuement allongé sur la pelouse du Matmut Atlantique, avant de regagner les vestiaires, sonné. Après de longues minutes d'interruptions, le match sera officiellement arrêté, et les Bordelais voient leur rêve de montée s'envoler brutalement.

Ce lundi, la LFP devait rendre son verdict afin de décider de la suite à donner concernant la rencontre. Et après seulement une demi-heure, la Ligue a tranché, et a décidé de placer le dossier en instruction. Il faudra donc attendre le 12 juin prochain pour connaître l'issue finale de cette affaire.

Gérard Lopez a demandé à rejouer le match à titre conservatoire

Au cours de la réunion entre les deux clubs et la commission de discipline, Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, a demandé à la Ligue de faire rejouer le match à titre conservatoire, une proposition qui a été refusée par la LFP. Pour le moment, le classement de Ligue 2 n'est pas définitif, et le résultat du match entre Bordeaux et Rodez n'est pas comptabilisé. La sanction la plus probable à l'heure actuelle concerne un match perdu sur tapis vert pour les Bordelais au vue de la gravité des faits.