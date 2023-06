La direction de l’OM devra recruter un nouveau milieu de terrain cet été. Mais le président Pablo Longoria a déjà abandonné l’une de ses pistes.

Le mercato estival promet d’être mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. La priorité du club est bien entendu de trouver un nouvel entraîneur en vue de succéder à Igor Tudor. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. Cette quête du nouvel entraîneur n’empêche pas pour autant Pablo Longoria de travailler sur son prochain recrutement.

Mercato OM : Pablo Longoria jette l'éponge pour Eduard Spertsyan

Sous l’impulsion de son président, le club breton a déjà identifié les postes à renforcer et l’entrejeu apparait comme une priorité. Cette zone du terrain joue un rôle essentiel dans la construction et l'équilibre de l'équipe. Il sera essentiellement d’étoffer ce secteur de jeu en vue d’anticiper le probable départ de Mattéo Guendouzi. Plusieurs pistes sont déjà à l’étude. C’est dans ce sens que le nom d’Eduard Spertsyan a été évoqué ces dernières semaines.

La presse arménienne assure que le milieu offensif de 23 ans a attiré l'attention de l'OM grâce à ses performances prometteuses au sein du club de Krasnodar, en Russie. Considéré comme l'un des grands espoirs du football arménien, Eduard Spertsyan serait perçu comme un renfort potentiel pour renforcer l'effectif marseillais. Mais en dépit de cet intérêt initial, Pablo Longoria a finalement décidé de jeter l’éponge sur cette piste.

Des sources proches du dossier assurent que la direction de l’OM a finalement écarté la piste menant à Eduard Spertsyan, dont la clause libératoire est fixée à 15 millions d’euros. Les raisons exactes de cette décision n’ont pas été précisées, mais il semble que le président de l'OM ait jugé que le joueur ne correspondait pas pleinement aux besoins et aux objectifs du club. Cette décision souligne la rigueur et la réflexion avec laquelle Pablo Longoria et son équipe gèrent les opérations de recrutement de l'OM. Ils devraient se tourner vers d’autres cibles pour renforcer leur entrejeu.