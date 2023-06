Dans un communiqué envoyé à la presse ce mardi, Kylian Mbappé a confirmé sa décision de ne pas prolonger avec le PSG et fait une mise au point sur son futur.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à claquer la porte cet été ?

Face à la colère exprimée par son président Nasser Al-Khelaïfi suite à sa lettre de lundi après-midi dans laquelle il a officiellement fait savoir qu'il ne lèverait pas l'option d'un an de plus dans son contrat, qui expire en juin 2024, Kylian Mbappé a tenu à faire toute la lumière sur ce dossier. Par le biais d'un communiqué adressé à l'AFP, l’attaquant de 24 ans assure ainsi que « la direction du club en charge de sa prolongation » a été informée dès « le 15 juillet 2022 de sa décision et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable ».

D'après les informations du journal Le Parisien, face à l'atmosphère qui prévaut désormais au sein du club, le champion du monde 2018 veut changer d'air cet été. Déçu des promesses non tenues par le PSG au moment de sa prolongation et notamment au sujet d’un mercato qu’il juge très décevant l’été dernier, le coéquipier de Neymar souhaite rejoindre le Real Madrid. Alors que le Norvégien Erling Haaland, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City, a pris de l’avance sur lui pour le Ballon d’Or, Kylian Mbappé estime que c'est le moment idéal pour quitter la Ligue 1 et aller remplacer Karim Benzema au Real Madrid.

Et « pour la première fois depuis 2017, toutes les conditions sont réunies pour assister au clap de fin entre le championnat de France, le PSG en particulier, et Kylian Mbappé », rapporte le journal régional. Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar étant désormais disposés à écouter les offres pour le partenaire de Neymar Jr. Quelques heures seulement après l'article du quotidien Le Parisien, l'ancien de l'AS Monaco a fait une importante mise au point sur son avenir dans la capitale.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut honoroer son contrat

Même si « Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club » d’une nouvelle prolongation durant l'année (…), Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire. »

Actuellement avec l'équipe de France pour les matches de la Ligue des Nations, le capitaine des Bleus a donc tenu à démentir l'information du Parisien assurant qu'il veut rejoindre le Real Madrid durant ce mercato estival. « MENSONGES…En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux », écrit le Bondynois sur le réseau social.