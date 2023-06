Alors qu'il est courtisé par plusieurs clubs européens, dont l'Olympique de Marseille, découvrez la grande annonce de Paulo Fonseca.

Mercato LOSC : Paulo Fonseca met sans doute un terme aux différentes rumeurs

Il est associé à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, mais son avenir devrait bel et bien continuer de s'écrire au LOSC. Après avoir réussi à décrocher une place européenne avec les Dogues pour la saison prochaine, le technicien portugais avait besoin de garanties de la part de son président Olivier Létang. Ce mardi, dans une interview accordée au site officiel du club, l'entraîneur de 42 ans a confirmé que la préparation de la prochaine saison était en cours.

"D’abord, je pense que nous avons une responsabilité, celle d’être à la hauteur. Jouer une compétition européenne, c’est important, mais c’est aussi plus difficile. Nous devons encore progresser, améliorer l’équipe, parce qu’on va jouer plus de compétitions. Nous travaillons là-dessus." Des déclarations qui montrent que Paulo Fonseca est investi en vue de la saison prochaine. Les supporters du LOSC peuvent être rassurés.

Paulo Fonseca déclare son amour à Lille

La vie lilloise ne pose pas de problème à Paulo Fonseca, bien au contraire. Malgré le mauvais temps certainement plus fréquent que lors de ses précédentes expériences, le technincien du LOSC est totalement fan de la ville, et également du pays, dans lequel il se sent bien. "Ce n’est pas possible de ne pas bien se sentir ici à Lille, en France. C’est impossible pour moi de ne pas être heureux. Je dois avouer que c’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas, pas à ce point-là : ce sentiment à propos du championnat, c’est incroyable. Je me sens vraiment bien ici en France", a t-il souligné au site officiel du LOSC ce mardi.

Maintenant que son avenir semble enfin clarifié, Paulo Fonseca va pouvoir se concentrer pleinement sur la pré-saison mais aussi sur le mercato estival qui sera déterminant pour la reprise des compétitions au mois d'août prochain.