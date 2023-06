Pierre Aristouy est certes enclin à poursuivre sur le banc de touche du FC Nantes, mais il n’aurait toujours pas d’accord avec la direction du club.

Mercato : Négociations toujours en cours entre Pierre Aristouy et le FC Nantes

Après avoir réussi à maintenir le FC Nantes en Ligue 1, lors des quatre derniers matchs dirigés, Pierre Aristouy bénéficie de la confiance de Waldemar Kita pour le poste d’entraineur principal. Le président des Canaris lui a fait une proposition pour prendre la succession d’Antoine Kombouaré. Selon Ouest-France, il s’agit d’un contrat de deux saisons, que le technicien de 43 ans a acceptée. Etant donné que ce dernier n’a pas encore le diplôme (BEFP) requis pour diriger une équipe professionnelle, le FCN s’est engagé à payer l’amende de 25 000 euros par match jusqu’au printemps prochain.

L’Equipe confirme les informations du journal régional, mais ajoute que la signature de Pierre Aristouy n’est pas entre bouclée. « Les discussions sont toujours en cours pour que l’ancien coach des U19 et Nantes finalisent la suite de leur collaboration », informe le quotidien sportif.

Mercato FC Nantes : Encore des détails à régler pour boucler l'accord

Ce contretemps serait relatif à une décision du coach. Il a « choisi d'être représenté par un agent depuis la fin de semaine passée, ce qui étirerait quelque peu les discussions », à en croire la source. Sinon, l’avenir du natif de Mont-de-Marsan au FC Nantes « n’est pas remis en question ». Un autre point important est également évoqué. Pierre Aristouy et la direction nantaise doivent « arrêter la réflexion autour de son staff ». Lequel staff devrait être composé de deux préparateurs physiques (Julien Le Pape, Teddy Pellerin), d’un nouvel adjoint (Alain Pochat) et de Willy Grondin comme coach des gardiens de but. Pour finir, le journal souligne que « l’interrogation concerne l'identité ou le besoin d'un autre adjoint ».