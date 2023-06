Le mercato du RC Lens risque forcément d’être mouvementé. Le Colombien Oscar Cortes devrait débarquer au club prochainement tout comme le Gambien Adama Bojang.

Mercato : le RC Lens pourrait frapper coup sur coup

Après la belle saison réalisée en Ligue 1, le RC Lens voit ses joueurs courtisés par des clubs plus importants. Cette situation oblige la direction lensoise à anticiper des départs et cela se traduit par son intérêt pour d’autres joueurs. Le milieu de terrain colombien Oscar Cortes (auteur de 6 buts en 16 matchs de championnat avec Millonarios) est sur la liste des cibles des Sang et Or.

Mieux, Oscar Cortes pourrait même signer son contrat avec le RC Lens dans les heures ou jours à venir, car il aurait déjà trouvé un accord avec la direction du club nordiste. Ses dirigeants de Millonarios auraient aussi trouvé un accord avec la direction du Racing Club de Lens sur son indemnité de transfert estimée à 5 millions d’euros. Cet ailier décisif à 4 reprises lors de ses 13 sélections avec l’équipe de Colombie U20 est considéré comme un joueur très prometteur.

Mais ce n’est pas tout, Lens est aussi proche de recruter un attaquant, cette fois en Afrique. C’est le jeune Adama Bojang de la Gambie, propulsé sur la scène africaine lors de la CANU20, que Franck Haise pourrait voir débarquer dans son groupe très prochainement. Même si Manchester City et Tottenham sont annoncés sur le dossier, le RC Lens a une longueur d’avance puisque ses recruteurs seraient sur le coup depuis déjà quelques mois avant la confirmation de son talent à la CAN de sa catégorie.

Le sociétaire de Steve Biko FC, finaliste de la dernière CAN U20, semble promis à un bel avenir. Sa taille 1,91m est son atout principal dans le jeu aérien. Il est aussi capable de dribbler en plus de son adresse face au but. Estimé à seulement 150 000 euros par son club, son prix ne devrait pas tarder à grimper face à la concurrence qui s’intensifie sur ce dossier. Ces dernières heures, des recruteurs de Brighton auraient approché les dirigeants du Steve Biko FC pour évoquer le dossier.