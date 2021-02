ASSE Mercato : Un nom coché à la CAN U20 en Mauritanie

Publié le 25 février 2021 à 19:00

Sans moyens pour recruter de grands noms, l'ASSE prospecte partout dans le monde, afin de dénicher des perles rares ou pépites à faire briller. Et selon Africa Foot United, les émissaires des Stéphanois ont coché le nom d’un prometteur mauritanien, en pleine CAN U20 à Nouakchott.

ASSE : Oumar M’Bareck déniché en Mauritanie

Bryan Djile Nokoue est un jeune défenseur formé à l'ASSE et jouant avec la réserve stéphanoise. Convoqué par le Cameroun, il participe en ce moment à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN des U20) en Mauritanie. Et le chemin de l’arrière de l’AS Saint-Étienne a croisé celui de Oumar M’Bareck, milieu de terrain de la sélection mauritanienne. Bryan Djile Nokoue et les Lionceaux du Cameroun avaient battu la Mauritanie (1-0), mais le milieu de terrain de 18 ans, désigné meilleur joueur du match, avait tapé dans l’oeil des recruteurs de l'ASSE, d’après la source. Et pour ne pas traîner sur le dossier, des contacts ont été noués rapidement en vue du transfert d’Oumar M’Bareck. Oumar M’Bareck est un joueur de l'ASAC Concorde, club de la capitale mauritanienne.

L'AS Saint-Étienne a les yeux partout !

Pour revenir à la prospection tous azimuts de l'ASSE, les médias bulgares ont évoqué mercredi, deux pistes. La première menant vers Anderson Cordeiro, un ailier brésilien de 22 ans évoluant au Tsarsko Selo Sofia. Et la deuxième vers Georgi Minchev (26 ans) attaquant bulgare du Lokomotiv Plovdiv. Pour rappel, les Verts ont tiré Yvan Neyou de l'équipe B du Sporting Braga (Portugal) l'été dernier et il s'est avéré une bonne pioche au bout de quelques matchs sous le maillot stéphanois. Cependant, Claude Puel a fait une erreur de casting en recrutant Jean-Philippe Krasso à Épinal en National. L'attaquant ivoirien a été un flop en six mois à l'ASSE. Il a ainsi été prêté au Mans FC, en janvier 2021, afin de s'y aguerrir.













