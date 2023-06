Auteur d'une saison exceptionnelle avec le RC Strasbourg, Habib Diallo est annoncé sur le départ, et la Premier League s'affole pour l'attaquant sénégalais.

Mercato RC Strasbourg : Brentford, West Ham et Burnley sur les traces d'Habib Diallo

Il était encore méconnu du championnat de France en début de saison, mais au fil des matchs, Habib Diallo s'est rapidement fait un nom. Auteur de 20 buts et d'une passe décisive en 37 matches de Ligue 1 disputés, l'attaquant sénégalais a grandement contribué au maintien du RC Strasbourg dans l'élite du football français.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le joueur de 27 ans est annoncé partant lors de ce mercato estival, et le RCSA pourrait récupérer un chèque non négligeable pour son serial buteur. À l'heure actuelle, trois clubs de Premier League sont à l'affût pour s'attacher les services du 6e meilleur buteur de Ligue 1. Selon les informations révélées par The Sun, Brentford, West Ham et Burnley sont très intéressés, et une somme de 17 millions d'euros serait suffisante pour boucler l'opération.

Brentford a une longueur d'avance pour Habib Diallo

Toujours d'après les révélations de The Sun, Brentford aurait une longueur d'avance sur ses deux autres concurrents dans le dossier Habib Diallo. Désireux de recruter un attaquant après la suspension d'Ivan Toney jusqu'au 16 janvier prochain pour une affaire de paris sportifs, les dirigeants anglais pourraient rapidement passer à l'action. Un départ du meilleur buteur du RC Strasbourg paraît désormais inévitable, et vient s'ajouter à une liste très longue de joueurs strasbourgeois qui s'apprêtent à quitter le club dans les prochains jours.