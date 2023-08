L'attaquant américain Folarin Balogun est la priorité du RC Lens au poste de n°9. L'ancien Rémois avait impressionné lors de son prêt la saison dernière.

Mercato RC Lens : C'est 50 millions d'euros pour Folarin Balogun

C'est le dernier dossier chaud du mercato lensois. Depuis le départ de Loïs Openda au RB Leipzig contre près de 50 millions d'euros avec bonus, le poste d'attaquant de pointe est vide. Seul Wesley Saïd, très souvent blessé, est capable d'évoluer à son poste. Face au manque criant de profils pouvant remplacer la pépite belge, la direction du RC Lens a ciblé un nom bien connu de la Ligue 1, celui de Folarin Balogun. Une information révélée par Mohamed Bezzouaoui sur Twitter. Arsenal demanderait près de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le néo-international américain a été éblouissant la saison dernière, en prêt du côté de Reims. Sous les ordres de Will Still, le buteur s'est offert 21 réalisations et 4 passes décisives en 37 matchs, le tout dans une équipe taillée pour le milieu de tableau. Des statistiques extrêmement prometteuses, qui ont poussé les Sang et Or à s'y intéresser davantage. D'autant qu'Openda et lui ont un profil assez similaire, ce qui permettrait une adaptation normalement très rapide.

Mais le RC Lens n'est pas seul sur ce dossier, l'AS Monaco apprécie aussi beaucoup le joueur d'Arsenal. Une offre a d'ailleurs été refusée par les Gunners, comme l'annonce The Athletic. Les deux clubs restent cependant en contact, mais cette option semble s'éloigner à vue d'oeil. La Gazzetta dello Sport annonce que l'Inter Milan s'est rapproché du joueur ces dernières heures. Les Italiens auraient la préférence de l'Américain, qui rêverait de jouer en Italie, mais des doutes existent sur leur capacité à fournir la somme demandée.

Habib Diallo comme option de secours ?

En parallèle d'une piste qui a peu de chances d'aboutir, les hommes d'Arnaud Pouille, directeur sportif du RC Lens, travaillent sur la piste Habib Diallo. Le buteur sénégalais sort d'une saison pleine avec le RC Strasbourg, qui aimerait en profiter pour récupérer quelques millions d'euros. D'autant que son remplaçant Emanuel Emegha est déja à l'entraînement avec le RCSA.

Auteur de 20 buts la saison dernière, il peut largement prétendre à une place dans une écurie européenne. Le RCL pourrait donc aller le chercher, même si son profil est bien différent de Loïs Openda. De son côté, la piste Levi Garcia s'éloigne de jour en jour. Le joueur, qui a prolongé avec l'AEK Athènes jusqu'en 2028, semble de moins en moins intéresser la direction lensoise, même si les négociations restent ouvertes.