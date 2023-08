Le RC Strasbourg est le club le plus avancé pour s'attacher les services d'Arsen Zakharyan. Le jeune prodige du Dynamo Moscou est aussi suivi par la Lazio.

Mercato RC Strasbourg : Toujours aucun accord pour Arsen Zakharyan

Il sera peut-être l'une des révélations de ces prochaines années sur la planète foot. L'ailier russe Arsen Zakharyan est de plus en plus proche de rejoindre le RC Strasbourg. Chelsea, dont les propriétaires ont fait du RCSA un centre d'entraînement pour ses jeunes, essaye désespérément de le recruter depuis un an, mais la loi anglaise interdit tout transfert de fonds vers la Russie.

Grâce à un habile stratagème, les dirigeants anglais ont demandé à leurs subordonnés français de se montrer officiellement intéressés par le joueur. Opposés à la Lazio sur ce dossier, Strasbourg tiendrait pour l'instant la corde, d'après Sky Sport Italia. Mais aucune offre n'a encore été formulée pour l'offensif aux 18 buts et 25 passes décisives en 87 rencontres avec le Dynamo Moscou, qui demande 15 millions d'euros.

Le RCSA candidat pour l'Europe

Les dirigeants de Chelsea ont décidé de transformer le RC Strasbourg en un prétendant plus que sérieux aux places européennes en Ligue 1. Pour preuve, le mercato des Alsaciens n'a jamais été aussi fourni. Si Arsen Zakharyan venait à signer, le RCSA aura battu trois fois son ancien record pour un montant de transfert, avec les arrivées déja enregistrées d'Emanuel Emegha (13 millions d'euros) et d'Abakar Sylla (20 millions d'euros).

Si les Strasbourgeois parviennent à conserver Habib Diallo, buteur à 20 reprises la saison dernière, et Jean-Ricner Bellegarde, convoité en Angleterre, ils auront un effectif largement capable de venir jouer le top 5 à la régulière. Chelsea essayerait aussi d'acheter Lesley Ugochukwu au Stade Rennais, avant de le prêter à Strasbourg. Attention donc à certains clubs comme l'OL ou l'AS Monaco qui semblent prendre du retard sur leurs concurrents directs. De plus en plus de formations sont capables de se battre pour ces places dont le prix ne fait qu'augmenter, saison après saison.