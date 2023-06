Alors que le PSG est à la recherche d'un défenseur central pour renforcer sa défense, Kim Min-jae prend une importante décision.

Mercato PSG : Paris ne lâche pas Kim Min-jae

Avec le départ de Sergio Ramos, l'irrégularité de Marquinhos et la blessure de Presnel Kimpembe, le PSG est dans l'obligation de renforcer son secteur défensif cet été. Si la signature de Milan Skriniar est déjà actée, et que ce dernier va bientôt rejoindre le club de la capitale, cela n'est pas suffisant pour être véritable armé dans ce secteur de jeu.

Pour remédier à ce problème, Luis Campos étudie la prestigieuse piste menant au joueur de Naples, Kim Min-jae. Récemment élu meilleur défenseur de Serie A, le roc sud-coréen est convoité en ce début de mercato estival, de quoi rendre la tâche quelque peu complexe pour le PSG. En plus du club francilien, Manchester United et Newcastle sont sur le coup, et sont même prêts à débourser les 50 millions d'euros nécessaire à faire lever la clause libératoire du joueur de 26 ans. Mais Luis Campos, désireux de boucler l'affaire rapidement, a pris les devants récemment, en prenant contact avec l'entourage du joueur. Et ce mercredi, une excellente nouvelle est tombée.

Kim-Min jae refuse de prolonger avec Naples

Selon les informations dévoilées par 90min, Kim Min-jae a refusé une offre de prolongation de contrat formulée par le club napolitain. L'objectif de cette démarche, en plus de conserver son joueur, était de supprimer la clause libératoire de 50 millions d'euros, sans doute pour faire monter les enchères et récupérer un chèque beaucoup plus conséquent.

Une nouvelle positive pour le Paris Saint-Germain, qui va désormais devoir convaincre le joueur de signer à Paris, et de refuser Manchester United et Newcastle, qui sont eux aussi déterminés à s'attacher les services du sud-coréen. Pour le moment, les Red Devils font office de favoris pour acquérir Kim Min-jae.